Camera di Commercio: opportunità e nuovi servizi alle imprese

BRINDISI - La Camera di Commercio di Brindisi è pronta per presentare le agevolazioni per le imprese con voucher fino ad 8.000 euro nell’ambito del Pid-Punto Impresa Digitale. Per consentire alle imprese locali di diventare più competitive e forti sul mercato, più moderne ed al passo con i tempi parte l’innovazione tecnologica per le imprese con l’appuntamento alla Camera di Commercio fissato alle ore 10 del 18 settembre 2018.



Aiutare le imprese a digitalizzarsi è l’impegno della Camera di Commercio di Brindisi che mette a disposizione del tessuto imprenditoriale concrete agevolazioni economiche. C’è un percorso virtuoso da intraprendere con il supporto di assistenza qualificata e gratuita, un’occasione da cogliere al volo per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.





In quest’ottica la Camera di Commercio di Brindisi lancia “Punto Impresa Digitale - Voucher, innovazione e tecnologie per le imprese” rivolto alle imprese del territorio per promuovere e diffondere la cultura e la pratica digitale affrontando temi strategici fondamentali per lo sviluppo dell’economia provinciale.



Durante l’evento, che si terrà il 18 settembre, dalle 10 alle 12.30, sarà presentato il Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2018, destinato alle Mpmi (micro, piccole e medie imprese), con l’obiettivo di finanziare, con un contributo fino a 8.000 euro, servizi di formazione e consulenza sulle nuove tecnologie, e saranno inoltre illustrati i servizi camerali innovativi a disposizione delle stesse imprese.



Nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale” la Camera di Commercio di Brindisi ha creato un punto di contatto sui temi del digitale per accompagnare le imprese nel salto tecnologico oggi indispensabile per competere sui mercati. Il “Punto Impresa Digitale”, collocato all’interno del Piano Nazionale Industria 4.0, contiene numerosi strumenti con lo scopo di rilanciare la competitività delle imprese italiane, di sostenerle nei loro programmi di investimento ed innovazione, di affrontare insieme la rivoluzione e trasformazione digitale garantendo un sostegno efficace tramite iniziative di formazione, informazione, assistenza tecnica e mentoring tecnologico.



La Camera di Commercio di Brindisi mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) un voucher dell’ importo massimo di euro 2.000 al fine di finanziare attività di formazione e consulenza sulle nuove tecnologie digitali.



Il Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2017 è disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Brindisi alla sezione Punto Impresa Digitale.