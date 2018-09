Iniziano in Puglia le riprese della serie tv “Club 57”

MARTINA FRANCA - Sarà la città di Martina Franca, insieme con Monopoli, a trasformarsi in set cinematografico per le riprese della serie americana per ragazzi “Club 57”.



A partire dal 17 settembre prossimo e per due intere settimane, sino al 29 settembre 2018, inizieranno in Puglia le riprese della serie tv prodotta da Nickelodeon e Rainbow, realizzata col sostegno logistico di Apulia Film Commission.





Dunque la Puglia ancora una volta diventa set cinematografico per una produzione internazionale. In arrivo i protagonisti della serie trasmessa sui canali Rai. Ci saranno, tra gli altri, Andres Mercado e Isabella Castillo.



“Club 57” è una serie divertente e avventurosa, il cui viaggio, le speranze, i sogni e le relazioni tra i personaggi si sviluppano intorno ad un locale in cui vengono organizzati dei musical in perfetto stile anni ‘50. Il titolo della serie, infatti, è preso della nota discoteca di New York, molto nota tra la fine degli Anni ‘70 e l’inizio degli Anni ‘80 per aver ospitato molte star della musica internazionale.