Due appuntamenti per la mobilità sostenibile con la settimana europea

GRAVINA IN PUGLIA - Oltre Bari, anche le città di Gravina in Puglia parteciperà alla Settimana europea della mobilità sostenibile con due iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica.



L’Amministrazione comunale di Gravina in Puglia ha deciso di aderire alla speciale Settimana europea, giunta quest’anno alla 17ª edizione, Su proposta dell’assessore alle Politiche della mobilità, Annamaria Iurino. Ormai diventata appuntamento fisso e irrinunciabile per quanti si vogliano impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle aree urbane, la settimana della mobilità si svolgerà dal 16 al 22 settembre prossimi.





Per l’edizione 2018 lo slogan scelto è “Cambia e vai” e ha come tema la multimodalità, per ripensare il modo in cui ci si muove nelle città e maturare la volontà di sperimentare nuove forme di mobilità. «I recenti sviluppi tecnologici – dice l’assessore Iurino - hanno consentito la diffusione di forme di tecnologia intelligente che rappresentano un grande aiuto per lo sviluppo di una mobilità multimodale, più efficiente, economica e ecocompatibile. Uno strumento in più, per molti versi fondamentale, nell’ottica di un cambiamento degli stili di vita: ad esempio, se l'auto può essere il modo migliore per raggiungere i luoghi di vacanza con la famiglia, non è detto che lo sia anche per spostarsi nel centro della città in cui si vive, dove spazio e accesso sono spesso limitati. Scegliere tra le diverse opzioni disponibili è un esercizio al quale predisporsi in nome del proprio benessere ma pure per tutelare l’ambiente».

Due, in particolare, gli appuntamenti in programma. Il primo, in calendario domenica 16 settembre, a cura del Centro Visite del Bosco (sulla pagina Fb ulteriori informazioni), consentirà di conoscere le meraviglie del polmone verde gravinese attraverso un’escursione in mountainbike (partenza alle ore 10). Il secondo, invece, il 23 settembre, con inizio alle ore 8 e ritrovo agli ingressi dell’area Fiera (via Spinazzola), organizzato dall’associazione sportiva “Team Amicinbici Losacco bike”, prevede una passeggiata ancora in mountain bike lungo i sentieri del territorio murgiano, con passaggio dai principali siti culturali cittadini, informazioni sulla pagina Fb Amicinbici Gravina. Chiunque può partecipare, basterà presentarsi all’ora ed ai punti di ritrovo previsti.



