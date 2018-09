Tifo colorato e festoso per le squadre volley mondiale al Palaflorio

BARI - Il Campionato mondiale di volley maschile per il Pool C è partito sotto i migliori auspici: con un folto pubblico di spettatori pronti a sostenerli con tifo, bandiere, ola, battimani e cori all’interno del Palaflorio. E le squadre più forti, Usa e Russia, non hanno deluso i loro tifosi, mentre il Camerun si è rivelata sorprendente sotto vari punti di vista.



Nella prima giornata di gare, svoltasi ieri 12 settembre 2018, gli Usa hanno festeggiano la vittoria al tie break sulla Serbia. La partita è stata un vero e proprio spettacolo. Ma ad aprire le ‘danze’, in tutti i sensi, è stata la nazionale del Camerun che con un netto 3-0 ha avuto la meglio nel derby d'Africa con la Tunisia di Antonio Giacobbe. Questo il quadro della prima giornata di gare chiuse davanti agli oltre 3000 spettatori che hanno animato il Palaflorio, che ha aperto così la sua settimana mundial con le prime partite in programma a Bari del Pool C dei Campionati mondiali di pallavolo in Italia e Bulgaria.





La Russia ha invece battuto l’Australia con un risultato netto di 3 a zero, mentre gli Stati Uniti hanno dovuto ‘faticare’ non poco contro un’agguerrita Serbia alla fine sconfitta per 3 a 2.



La prima gara ha visto il pubblico e la squadra del Camerun trascinati da un super Wonenbaina con la squadra del centro Africa che ha festeggiato la vittoria con una danza che ha regalato sorrisi al pubblico pugliese. La vittoria all'esordio mondiale per Wounenbaina e compagni è stata anche un grande regalo al calore dimostrato dai propri supporters presenti a Bari. Il match è stato a tratti avvincente ma saldamente tenuto nelle mani della squadra trascinata dallo scatenato Feughouo, miglior realizzatore del match con 21 punti segnati.



Lo strapotere fisico della Russia ha poi segnato seconda gara vinta dai ragazzi di coach Shliapnikov sull'Australia prima della gara conclusiva tra Usa e Serbia conclusa in rimonta al tie break a favore degli Stati Uniti. Mikhaylov, Muserskiy, Volkov e compagni sono invece riusciti a ‘stendere” l'Australia, e la Russia ha confermato le previsioni. Mikhaylov e Muserskiy sono riusciti a realizzare rispettivamente 17 e 13 punti, confermando quella che pallavolisticamente è una vera e propria macchina da guerra. Se il titolo di miglior realizzatore della gara spetta all'opposto dello Zenit Kazan, dall'alto dei suoi 2 metri e 18 centimetri di altezza Dmitry Muserskiy è letteralmente imprendibile, come spiega l'85% di positività in attacco, mentre vanno in doppia cifra anche Volvich e Volkov (10 punti ciascuno).



Sono invece i giocatori americani Anderson e Russel a firmare la vittoria Usa in una partita, contro la Serbia, che ha visto il maggior numero di spettatori al Palaflorio, arrivati sino a 3.150. I due mattatori Usa hanno realizzato 19 punti a testa. Non meno importante il contributo dato alla Serbia da Uros Kovacevic, che come gli avversari ha messo a tabellino 19 punti personali, seguito dall'opposto Atanasijevic a quota 13.

L'ovazione del PalaFlorio di Bari si è fatta sentire già da inizio riscaldamento, quando i tanti noti protagonisti della Superlega italiana e dei principali team europei hanno fatto il loro ingresso in campo. Boati dei fans per gli statunitensi Christienson, Russel, Holt, Sander, Anderson, trattamento riservato anche ai Serbi Kovacevic e Petric e, ovviamente, ai campioni d'Italia Atanasijevic e Podrascanin. La grande attesa non ha tradito le aspettative, le due selezioni hanno regalato al numeroso pubblico del PalaFlorio un match equilibrato e divertente.

Il primo set dopo un avvio contratto si è concluso in favore della Serbia. Gli Stati Uniti tornano in campo con piglio battagliero e ben determinati ad impattare la serie. Nel secondo set gli atleti guidati da coach Speraw restituiscono l'affronto costringendo i rivali ad un ampio svantaggio, culminato con il 25-14 dell'uno pari. Il terzo set vede di nuovo in vantaggio la Serbia chiuso con 21 a 25 punti. Gli americani di nuovo agguerriti si aggiudicano il quarto set 25-20 nonostante il recupero serbo. Dopo ore di gioco scoppiettante, le duellanti si dividono i punti in palio con gli statunitensi a prevalere 15-10 nel set di spareggio.

La classifica vede al momento Camerun e Russia al primo post con 3 punti, Stati Uniti al secondo con 2 punti, seguita dalla Serbia con 1 punto, mentre sono a zero punti Australia e Tunisia.



Nella giornata di oggi sono in programma alle ore 17 le partite dell’Australia contro gli Usa, mentre alle ore 20.30 ritorna in campo il Camerun che dovrà affrontare la Serbia, riposeranno Russia e Tunisia.

Alcuni momenti della partita, insieme con interviste sono visibile sulla pagina di Bari Volley 2018 di YouTube



Le foto a corredo di questo articolo sono di V&G Shoots & Sports altre foto sono visibili sulla pagina Facebook