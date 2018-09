C’è il bando voucher fiere per le pmi interessate ai mercati esteri

BARI - Nuove opportunità per le imprese che mirano ai mercati esteri per internazionalizzarsi. L’offerta arrivata con il nuovo bando Voucher Fiere 2018-19 che sarà avviato da ottobre 2018 e che prevede un investimento, da parte della Regione Puglia, di cinque milioni per le micro, piccole e medie imprese.



Le imprese pugliesi che parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia ed all’estero, per esplorare nuovi mercati o per rafforzare la propria presenza in mercati già noti, avranno la possibilità di un bonus in crescita rispetto all’edizione 2017 del bando: ogni voucher avrà infatti il valore di 6mila euro per le fiere nei Paesi dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, e 9mila euro per i Paesi extra-europei. Le novità sono state illustrate alla Fiera del Levante nel corso di un evento organizzato dalla Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia.





>





“Il nostro obiettivo – ha sottolineato il vicepresidente assessore allo Sviluppo economico Antonio Nunziante – è favorire i processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi. Le grandi ce la fanno da sole, per le imprese di dimensioni più piccole invece spesso partecipare alle fiere è una spesa insostenibile, quindi rinunciano. Questo incentivo allora ha una doppia valenza: di sostegno, ma anche di stimolo. Siamo convinti infatti che i mercati esteri siano un’opportunità grande e fondamentale anche per le imprese micro, piccole e grandi. Ce l’ha insegnato la crisi: chi ha innovato e internazionalizzato non solo ha resistito ma ha persino migliorato. Proprio grazie a queste politiche l’apertura internazionale della Puglia è nettamente cresciuta”. Il valore delle esportazioni pugliesi verso il mondo è aumentato del 21,8% dal 2005 al 2017, totalizzando nei dodici mesi il fatturato export più alto degli ultimi 5 anni - 8,262 miliardi di euro - e il secondo più alto degli ultimi diciotto mesi. Nel 2000 le esportazioni pugliesi si fermavano infatti a 5,957 miliardi di euro, nel 2017 sono il 39% in più.



Il nuovo incentivo sarà gestito dalla Regione Puglia (sezione Internazionalizzazione) con il supporto di Unioncamere Puglia che dedica una parte rilevante delle sue azioni a supportare le imprese nella partecipazione alle fiere, anche internazionali, come ricordato da Luigi Triggiani direttore generale dell’associazione delle Camere di commercio pugliesi.



I voucher consentono di coprire parzialmente costi importanti per una piccola impresa, permettendolo di essere presente con maggiore efficacia sui mercati internazionali. Una misura importante per le imprese anche nell'era del digitale poiché le fiera per la comunicazione e la promozione di molte produzioni rappresentano ancora uno strumento importante. Se internet consente di avere notizie ed informazioni dettagliate, c’è ancora, e non sono pochi, coloro che vogliono poi ‘toccare con mano’ prima di avviare dei rapporti commerciali.



L’incentivo Voucher Fiere 2018-2019 agevola le imprese micro, piccole e medie di vari settori, tra cui manifatturiero, fornitura di energia, di acqua e attività di trattamento dei rifiuti, costruzioni e servizi alle imprese. Saranno agevolate le spese per la partecipazione a fiere internazionali in qualità di espositori, quindi affitto degli spazi espositivi, allestimento e manutenzione, costi di inserimento nel catalogo della fiera, servizi di hostess e di interpretariato, spese di spedizione dei materiali promozionali ed informativi da esporre durante la manifestazione, spese per proteggere i marchi sui mercati internazionali.



Il bando, a sportello, sarà attivo fino a dicembre del 2019. La domanda di ammissione dovrà essere presentata online attraverso il portale Internalizzazione Regione Puglia.