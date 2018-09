Cantanti, musicisti e giornalisti premiati con

CASTRì DI LECCE - Il gruppo Boomdabash, il giovane cantante Lele, la pianista Beatrice Ran, l’imprenditore Raffaele Di Donfrancesco, i giornalisti Lucia Goracci e Franceso Paolo Del Re, insieme con l’associazione “Tria Corda” sono tra coloro che domani, 8 settembre 2018, a Castrì di Lecce riceveranno il “Premio Civetta”, alla seconda edizione. Il riconoscimento ideato dall’associazione “La Civetta”, si avvale del sostegno del Comune di Castrì e della direzione artistica del giornalista Vito Bruno (Tg2), ed è finalizzato ad offrire un’occasione di riflessione e confronto sui temi culturali e sociali del nostro tempo.



L’appuntamento si terrà in piazza Caduti, a Castrì, a partire dalle ore 21 e vedrà momenti di spettacolo alcuni dei quali da parte proprio dei premiati tra cui il giovane cantante Lele, vincitore della sezione “Nuove Proposte” di Sanremo 2017, la pianista Beatrice Rana, e gran finale di serata con un premio speciale che verrà consegnato ai Boomdabash, band salentina che con il singolo “Stasera non ti dico no”, in duetto con Loredana Bertè, è stato numero uno su AirPlay a luglio ed agosto 2018, ricevendo il disco di platino e registrando sold out in tutti i concerti estivi.





Non mancheranno momenti più seri come quelli con altri premiati tra i quali i giornalisti Goracci, inviata di guerra e capo dell’ufficio di corrispondenza Rai da Istanbul e Del Re, di Raitre ed inviato di “Chi l’ha visto?”, il premio all’imprenditoria andrà a Raffaele Di Donfrancesco, mentre quello alla Solidarietà all’associazione “Tria Corda”. Ci sarà inoltre la consegna del Premio “Stefano Ingrosso” al miglior studente della scuola secondaria di primo grado di Castrì nell’anno scolastico 2017/2018.



Il “Premio Civetta”, come da tradizione, verrà preceduto dalla presentazione di un libro, appuntamento che si terrà questa sera, 7 settembre, con inizio alle ore 20.30 e che vedrà nell’asilo Vernazza, ospite Al Bano pronto a presentare “Madre mia – L’origine del mio mondo”, edito da Baldini e Castoldi. Ad introdurre il cantante pugliese di fama mondiale, sarà il sindaco Andrea De Pascali, mentre l’intervista sarà a cura di Vito Bruno e Leda Cesari.