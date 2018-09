Per due mesi galleria a cielo aperto per PhEST con 21 mostre

MONOPOLI - Ventuno mostre dedicate alla fotografia e dall’arte, insieme con talk, letture portfolio, concerti, proiezioni e dj set, trasformeranno la città di Monopoli, per due intensi mesi, dal oggi, 6 settembre, al 4 novembre 2018, in una galleria d’arte a cielo aperto contaminata dai messaggi che ciascuna opera selezionata trasmetterà.



Con i colori rosso, verde, blu e violetto, arancione e indaco, ma soprattutto il giallo, tanto giallo, il festival internazionale di fotografia ed arte “PhEST – See Beyond the Sea” allieterà ed incuriosirà, per il terzo anno consecutivo, la città di Monopoli ormai ‘regina’ ospitante di un melting pot unico di arte.





Cittadini e turisti, insegnanti ed alunni che ricominciano la scuola, appassionati di fotografia, professionisti del mestiere e tutti quelli che vorranno dedicare qualche ora del loro tempo a questo evento speciale potranno ammirare le ventuno mostre che, contemporaneamente, abiteranno spazi e luoghi al chiuso e all’aperto nel cuore di Monopoli. Il Festival è inserito ufficialmente nel calendario dell'anno europeo del patrimonio culturale voluto dal MiBact e dall'Unione Europea, ha il patrocinio di Regione Puglia – assessorato Industria Turistica e Culturale, Comune di Monopoli -Monopoli Tourism, Puglia Promozione, Ministero della cultura albanese e Apulia Film Commission.



Dopo il successo delle prime due edizioni, PhEST si arricchisce quest'anno di nuove location e prestigiose collaborazioni. Oltre al Porto Vecchio, alla Muraglia di Porta Vecchia, alle Mura del Castello e il Centro Storico, le esposizioni saranno di casa a Palazzo Palmieri, Castello Carlo V, Chiesa Santi Pietro e Paolo e Palazzo Martinelli.



Un progetto speciale sul territorio dedicato ai porti sarà esposto sulle mura del Castello. Tredici le fotografie che compongono “On Board” commissionato da PhEST al fotografo fiorentino Edoardo Delille. Gli scatti sono stati realizzati durante la residenza artistica del fotografo a Palazzo Fizzarotti nei porti di Bari e Brindisi con l’obiettivo di restituire con queste foto l’idea di quello che i porti sono stati, sono e saranno sempre: luoghi di transito, luoghi in cui tutto si mescola, luoghi in cui meravigliosamente tutto può accadere. Questa la partenza di un percorso in cui ci sarà da guardare, ammirare, meravigliarsi, conoscere, apprendere. Da qui si accede all’interno del Castello, dove saranno allestite le mostre di Pino Pascali “Guardare il mare”, a cura di Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara, in collaborazione con Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, scatti realizzati da Pascali nel 1965 e che documentano lo studio che l’artista compì tra Napoli, Ischia e Capri Casamicciola, utilizzando per la prima volta il mezzo fotografico al fine di indagare il paesaggio portuale e urbano. Sempre all’interno del Castello sarà allestita la mostra di Kolë Idromeno “Le due strade di Idromeno” a cura di Adrian Paci arrivate dall’archivio del Museo Marubi a Scutari (Albania) che creano un dialogo con uno dei suoi dipinti più conosciuti Dy Rrugët (Le due strade), con il quale dialogano.



Tappa poi nella Muraglia di Porta Vecchia per la mostra in esterno della leccese Alessia Rollo “Fata Morgana”: un racconto tra realtà e immaginazione che cerca di creare delle visioni alternative alla tematica migratoria e di superare gli stereotipi visivi trasmessi dalle immagini di cronaca, evocando in maniera originale il mito illusorio di un’Europa diventata miraggio e i conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro nero. Tra il Porto Vecchio e il centro storico sono invece già apparse, nei giorni scorsi, incollate con acqua e farina, sulle mura dei palazzi del centro storico, delle gigantografie di uomini, donne, bambini, intere famiglie. Si tratta degli scatti raccolti in questi mesi dall'associazione PhEST, impegnata nel recupero delle fotografie amatoriali e familiari nella città di Monopoli e della Puglia, per essere condivise come patrimonio collettivo per Album-Archivio di Famiglia, di cui la mostra #wewereinpuglia rappresenta il primo esito della raccolta. Un’operazione di street art a cura di Leo & Pipo, duo di artisti francesi che, lavorando ovunque nel mondo, creano una osmosi tra passato e presente, riportando alla memoria ricordi di chi eravamo per capire meglio chi siamo e chi dobbiamo essere. Album-Archivio di Famiglia, secondo progetto speciale di PhEST per il 2018, è anche una selezione dall’Archivio Brigida, storico studio artistico fotografico attivo dal 1894 al 1973 a Monopoli. La mostra, aperta al pubblico gratuitamente, espone riproduzioni di fotografie d’epoca provenienti dall’Archivio Brigida visibili a Palazzo Martinelli. Per il periodo del Festival la sede della mostra si propone anche come sportello permanente, attrezzato con uno scanner, per continuare la raccolta e la digitalizzazione immediata dei materiali fotografici d’epoca raccolti sul posto.



Ci si sposta poi nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo per Gregor Sailer con il suo “The Potemkin Village” che, rievocando la leggenda del generale russo, mostra intere strade mascherate con la riproduzione grafica di reali architetture. Lo spettatore ha così accesso a un mondo di falsi e scenografie che chiamano in causa le assurde aberrazioni della nostra società contemporanea. Qui si trova “Costruire, 2018”, installazione ambientale in divenire a tecnica mista di Marco Neri. Un corpo scultoreo che, nella propria evoluzione, allude alla progressiva urbanizzazione del paesaggio reale. È il primo dei quattro interventi artistici site specific in mostra a PhEST e organizzati in collaborazione con Crac Puglia-Centro Ricerca Arte Contemporanea di Taranto, con la curatela di Roberto Lacarbonara.



Si arriva a Palazzo Palmieri, dove ci sarà un concentrato di dieci mostre selezionate da Troilo e Rinaldo e tre realizzate in collaborazione con PhEST. Iniziamo da queste ultime che si trovano al pianterreno: “Approdi” di F.project - centro di formazione e ricerca sulla fotografia e l'immagine contemporanea a cura di Roberta Fiorito e Maria Pansini con l’allestimento video a cura di Nico Murri. Una ricerca visiva a più mani che ha come focus il Porto di Bari: quattro chilometri di costa che vanno dal vecchio molo San Nicola, all’ingresso del centro storico, al porto nuovo. Una infrastruttura marittima d’eccellenza che ha da sempre fatto della città un ponte fondamentale verso Oriente. “Approdi” è stato realizzato da un gruppo di studenti del secondo anno coordinati dalla docente e fotografa Maria Pansini e dal fotografo dell'Agenzia VII Stefano De Luigi.



Sempre al piano terra del Palazzo si trovano “Call of Beauty”, progetto fotografico di Nicolò Tauro dedicato ai ritratti di donne: madri, mogli, figlie, tutte richiedenti asilo politico, più una mediatrice culturale, che rappresentano la babele della bellezza. Donne che hanno sfidato il mare per raggiungere la nostra terra portando con sé non solo gli orrori che le hanno costrette a scappare, ma anche le proprie tradizioni. Un passato difficile si trasforma in storie di rinascita attraverso la riscoperta della propria femminilità. E infine “Puglia delle meraviglie”, una mostra di etichette di artisti realizzate con illustrazioni di Chiara Dattola, Valeria Petrone, Giordano Poloni e Lorenzo Tomacelli per il rosé Calafuria di Tormaresca. Un modo creativo per raccontare un vino è raccontare la terra da cui nasce con immagini talvolta divertenti, talvolta poetiche, sicuramente tutte unite dalla voglia di rappresentare la Puglia.



Si sale quindi ai due piani superiori di Palazzo Palmieri per le dieci mostre ‘cuore’ dell’esposizione, si tratta di: Patrick Willocq con “My Story is a Story of Hope”, storia umana di due comunità, una francese e l’altra di richiedenti asilo, costrette, loro malgrado, a convivere. 950 abitanti locali e 50 rifugiati vivono insieme a Saint-Martory in Francia. Questa convivenza imposta dal governo nell’estate del 2016 ha ispirato Willocq a creare questo ambizioso progetto artistico che, con un profondo significato politico, mostra come gli abitanti accolgono o respingono i rifugiati; il progetto “Hotel Marinum”: di Alex Majoli ripercorre invece i porti del mondo, uno spazio di passaggio, di incontri, di incroci, è un porto che assomiglia a se stesso e a tutti gli altri porti del mondo. Non ha un nome, non ha una precisa localizzazione, se non quella di trovarsi di fronte al mare; la pluripremiata artista inglese Mandy Barker con “Soup”, da sempre interessata all’ambiente e alle dinamiche globali che ne causano il deterioramento, realizza serie fotografiche concentrate sui rifiuti plastici che soffocano gli oceani del mondo e mettono in grave pericolo l’ecosistema marino. Il suo progetto fotografico include immagini esteticamente attraenti ma profondamente inquietanti una volta messa a fuoco la tematica, con cui denunciare l’inquinamento attraverso composizioni visive realizzate con detriti di materiale plastico di uso comune disperso negli oceani e raccolto in varie spiagge del mondo. La serie “X-Ray Vision vs. Invisibility” di Noelle Mason è un progetto sugli effetti fenomenologici delle tecnologie visive nella percezione dei migranti clandestini. La serie trasforma in oggetti le immagini fatte a scopo di sorveglianza al confine USA/Messico, le decontestualizza, rendendole opere d’arte. È un pugno nello stomaco che vuole far riflettere il visitatore sulle dinamiche politiche e sociali di stampo neocoloniale tuttora esistenti. Si prosegue ancora con Federico Winer e la sua “Ultradistancia”: una ricerca in cui l’artista argentino prende il via dalla fascinazione per le mappe, rivelatrici della curiosità umana verso il mondo.



Giro di boa con Davide Monteleone e il suo “A Modern Odyssey”, progetto realizzato durante una traversata a bordo della nave Nordic Odyssey, che trasportava 70.000 tonnellate di ferro grezzo dalla città portuale russa Murmansk. Il Collettivo Azimut, costituito da artisti che ormai da tre anni indagano la questione della migrazione dei profughi mediorientali, il suo lavoro di ricerca attraverso l’installazione “Today, tomorrow and the day after tomorrow” (2018) e il video a tre canali “Untitled” (2016). Il giro a Palazzo Palmieri si chiude con le ultime tre installazioni di arte contemporanea in collaborazione con Crac Puglia. Sono “Dimore 2011 – 2018” dell’artista barese Francesco Schiavulli, l’opera di Francesco Strabone “Mai, 2018” e “Gradi di vergogna, 2018” di Dario Agrimi.



La mostra sarà aperta dal 7 al 30 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre dal 1° ottobre al 4 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.