Caragnano dal Messico a Mottola, continua a suonare incantando

MOTTOLA - Nonostante un incidente in cui ha riportato gravi danni alla mano destra, il pianista Leo Caragnano, non si ferma. Continua a suonare e dare concerti, perché è troppo forte la passione e l’amore per la musica ed il pianoforte in particolare.



Il “pianista dei colori”, così è stato definito il maestro mottolese Caragnano, continua la sua scalata verso il successo. Da Mottola a Città del Messico il passo è breve per lui che, della musica, ne ha fatto una ragione di vita. Qualche giorno fa nella capitale della terra dei Maya ha tenuto il suo ultimo concerto della settimana.





Dopo l'incidente stradale, che sulla strada statale 100, il 6 luglio 2015 lo ha visto coinvolto con la compagna Angela Filomena, e la sua mano ha subito gravi danni: una frattura esposta 5° metacarpale alla mano destra con lesione dell’apparato estensore e conseguente deficit dell’estensione del polso, non si è mai fermato. Non ha mai perso la speranza di tornare a suonare come prima, più di prima. Così tra concerti, serate musicali nelle più prestigiose location pugliesi e lucane, ospite di eventi di portata nazionale, ora il musicista mottolese, forte della sua poliedricità artistica, ha varcato i confini dell’Italia, diventando uno degli ospiti di spicco della rassegna culturale estiva a Città del Messico per un’intera settimana. Oltre oceano dal 26 agosto scorso è rientrato pochi giorni fa, dopo l’ennesima sua performance musicale di grande successo.



Nella terra dei Maya Leo Caragnano ha portato “Melodie colorate”, un recital – concerto ispirato agli elementi della natura (aria, acqua, fuoco, terra) con melodie completamente rivisitate in chiave moderna, per creare un susseguirsi di atmosfere e stati d’animo. Una contaminazione di generi, tra classico e moderno, per consegnare quasi idealmente al suo pubblico la tavolozza dei colori, affinché possa vivere e dare forma con sfumature diverse alle proprie emozioni, ascoltando musica.



Da “Lezioni di piano”, travolgente colonna sonora dell’omonimo film, scritta di Michael Nyman a “River flows in you”, composta dal pianista coreano Yiruma; da “Sonata brillante” con l’elemento del fuoco inteso come fiamma viva e passione che arde nell’anima ad “Arcobaleno”, scritta dal M° Caragnano per Matera capitale della cultura 2019: i colori prendono forma attraverso le note musicali e, intrecciandosi, disegnano idealmente un arcobaleno di emozioni, l’arcobaleno della vita.



Un programma multiforme, quello eseguito in questi giorni a Città del Messico, frutto dell’eclettica sensibilità artistica di Leo Caragnano e, soprattutto, della sua vocazione per i suoni, che lo porta ad amare e praticare la quasi totalità dei generi musicali sia in veste di esecutore che in veste di compositore, arrangiatore e produttore.



Il 25 settembre 2018, Caragnano sarà a Mola di Bari per un concerto pianistico a “Palazzo Pesce”, dove le sue “Melodie Colorate” si trasformeranno in un discorso per pianoforte e orchestra sinfonica.