Si cercano tre donne per costituire un atelier multiculturale

LECCE - Tre donne leccesi e tre donne di origine straniera potranno presto scambiarsi esperienze e soprattutto i segreti del ricamo e del cucito propri delle rispettive tradizioni e dare vita ad un atelier creativo, sotto la guida della stilista Isabele Camard. Lo prevede il progetto intitolato “Migrants du monde”, il cui avviso pubblico per la selezione delle sei donne è sul sito del Comune di Lecce.



L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia e dalla Fondazione Orient Occident, e si svolgerà a Palazzo Turrisi per un corso di formazione e avviamento al lavoro.





Le donne di origine straniera sono già state selezionate tra quante, beneficiarie di progetti Sprar Arci, sono in possesso di abilità e formazione nel campo del ricamo e del cucito, le donne leccesi saranno invece individuate, di concerto tra la Fondazione e il Comune di Lecce, tramite l'avviso pubblico. Le richieste possono già essere presentate, tra i requisiti necessari per partecipare alla selezione sono: età maggiore di 18 anni; residenza nel Comune di Lecce; predisposizione al lavoro di squadra con donne migranti ed allo scambio di esperienze con tradizioni e culture di altri Paesi;



competenze in una o più tecniche tradizionali di lavorazione dei filati: ricamo, uncinetto, tombolo, chiacchierino.



La selezione delle risorse umane si svolgerà in tre fasi: un colloquio motivazionale; un'esercitazione pratica; ed una prova libera di espressione della creatività. Per candidarsi occorre inviare via email, con le modalità descritte nell'avviso di selezione, pubblicato sul sito del Comune di Lecce, entro il 30 settembre 2018, all'indirizzo email inforientoccident@gmail.com con il modulo di domanda corredato da curriculum vitae della candidata; copia del documento d'identità in corso di validità; e documentazione fotografica di lavori realizzati.



Per lo svolgimento dei laboratori di formazione il Comune ha concesso l'utilizzo di due stanze al primo piano di Palazzo Turrisi. La Fondazione Orient Occident si farà carico delle spese accessorie inerenti le stanze utilizzate, delle spese di manutenzione ordinaria, utenze e consumi energetici da attivare o corrispondere direttamente secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l’uso da parte di terzi di beni immobili demaniali indisponibili e disponibili, oltre le spese per la copertura assicurativa ed eventuali altri oneri necessari per le attività da svolgere all’interno, nonché il pagamento dei tributi comunali. All’interno dei locali concessi temporaneamente per la realizzazione del progetto non sarà consentito svolgere alcun tipo di attività commerciale o di vendita di prodotti.