Bolidi e piloti in arrivo per il Rally Porta del Gargano

MONTE SANT'ANGELO - Un grande evento sportivo si svolgerà il prossimo week end sul Gargano, si tratta dell’8° Rally Porta del Gargano in contemporanea con il 3° Rally Porta del Gargano Historic. L’evento è stato presentato a Monte Sant’Angelo, una delle tre città dove si svolgeranno le prove cronometrate, le altre due sono Manfredonia, da dove partirà la gara, e Mattinata.



La manifestazione, organizzata dall’Asd “Piloti Sipontini” è un appuntamento sportivo molto attesto, nonché evento di richiamo turistico, per le emozioni e l’adrenalina che riesce a ‘scatenare’ sia negli spettatori che nei piloti. Il rombo dei motori tra i vorticosi tornanti del meraviglioso Gargano e l’affaccio sullo splendido mare con paesaggio mozzafiato. Bolidi sportivi, fiammanti e colorati con le scritte degli sponsor si sfideranno in prove speciali e su diversi tipi di tracciati, guidati dai migliori equipaggi. Una gara che sarà ancora una volta spettacolare e molto combattuta per le tante difficoltà che i piloti dovranno affrontare. La tappa garganica sarà una delle quattro della Coppa Italia 4ª Zona (si prevede un incremento ulteriore delle iscrizioni rispetto anche agli ultimi anni) ed in concomitanza ci sarà anche la competizione delle auto che hanno fatto la storia di questo sport con la versione “Classic” della competizione.





Il Rally Porta del Gargano Historic rappresenta la ‘chicca’ dell’intera manifestazione con esemplari storici che rimandano ad un passato che fu, a ricordi ancora vivi come quelli che il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha tenuto a condividere: «Quel rombo dei motori è impresso in modo netto nei miei ricordi – ha raccontato - Sin da piccolo, con gli amici, passavamo notti intere ad assistere alle prove notturne, ad andare alle presentazioni, agli shakedown, alle premiazioni. E nei giorni del rally ci si incontra tutti, si preparano i pranzi a sacco, si sceglie il tornante giusto e si aspettano i piloti con le loro auto sperando possano regalarti una curva da spettacolo. E Monte Sant’Angelo si riempie di tanti appassionati, turisti, curiosi e famiglie, con tanti bambini innamorati delle quattro ruote, della velocità, dell’adrenalina. Un grande evento atteso ogni anno, in cui lo sport diventa, inoltre, una grande occasione di promozione».



Sabato 8 e domenica 9 settembre, a sfidarsi sul filo dei secondi ci saranno i migliori piloti che non mancheranno di dare spettacolo. Ma ad intrattenere tra una gara e l’altra il Comune di Monte Sant’Angelo non mancherà di offrire la migliore ospitalità a tutti coloro che visiteranno i monumenti e la città antica insieme con le prelibatezze enogastronomiche per godere appieno della meraviglia e della bellezza che offre la città dei due Siti Unesco.



Si inizierà alle ore 13 sul Monte Saraceno con gli shakedown il giorno 7, mentre la prima gara avrà inizio alle ore 18 del giorno 8 settembre con partenza da corso Manfredi a Manfredonia. Per il Rally storico invece le prove con le vetture si terranno a partire dalle ore 16.15 dell’8 settembre a Monte Sant’Angelo e partenza alle ore 17 da corso Manfredi a Manfredonia. L’intero programma delle gare è pubblicato sul sito Rally Porta del Gargano www.rallyportadelgargano.it così come quello storico e gli elenchi dei piloti delle rispettive gare.