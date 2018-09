Un titolo europeo e uno nazionale vinti dagli atleti del Circolo Vela

BARI - Nuovi successi successi per gli atleti del Circolo della Vela Bari sia livello nazionale che europeo.





In Europa il Circolo barese si è aggiudicato la Sailing Champions League, campionato europeo di vela a squadre del tutto equivalente a quello che nel calcio rappresenta la Champions Legue. Con Simone Ferrarese, Corrado Capece Minutolo, Leonardo Dinelli e Valerio Galati, il bianco e rosso del CV Bari è salito sul gradino più alto del podio. Il secondo posto è andato alla Società Nautica di Ginevra, il circolo di Alinghi, e il terzo ai tedeschi del Wassersport Verein Hemelingen.





Superate le prove di qualifica nazionali e internazionali, il CV Bari è entrato a far parte dei migliori 31 club europei (da 12 nazioni diverse) conquistando un posto nella finale di Saint Moritz. Arrivato in Svizzera il team barese ha iniziato molto bene il suo percorso in champions mantenendo la prima posizione fino al terzo giorno. Dopo una battuta d’arresto ed un paio di errori ha perso posizioni. Mantenendo la calma, e consapevole delle sue possibilità la squadra barese non si è data per vinta e nelle ultime due prove ha riconquistato punti recuperando gli errori e conquistando un posto di accesso alla finalissima a quattro squadre. Qui, nell’unica prova disputata il team barese ha dato il meglio di sé ottenendo la vittoria secca e conquistando il titolo di campione europeo di vela.





“Siamo felicissimi per il risultato – commenta Simone Ferrarese - Con questa regata il Circolo della Vela Bari è diventato il miglior circolo d’Europa per il 2018 e questo ci riempie di gioia. Ci siamo dovuti scontrare con condizioni meteo molto difficili per noi. Sul lago c’erano non più di quattro gradi, pioggia e poco vento. Questo ha creato delle difficoltà aggiuntive vista la inesistente costanza di vento che si aggiungeva alla nostra non abitudine a regatare sul lago, specie se di piccole dimensioni come quello di Saint Moritz, con venti catabatici e raffiche continue”.





A rendere ancor più difficile la gara la partecipazione di avversari molto forti tra cui Luc Pillot, vincitore dell’oro a Seoul in 470, e Björn Hansen, più volte campione di numerosi eventi del World Match Racing Tour, circuito mondiale del match racing.





Il secondo successo per il Circolo della Vela Bari è arrivato con la giovanissima Claudia Quaranta che, reduce dalla vittoria del campionato europeo a squadre di classe Optimist, si è laureata campionessa italiana classe Optimist aggiudicandosi anche il titolo femminile ai Campionati Italiani Giovanili in singolo.





Cinque le prove portate a termine dai 140 ragazzi selezionati per la classe Optimist, sulle dieci previste. A causa di continui temporali e assenza di vento, infatti, gli atleti non hanno potuto completare il programma previsto. “Dopo il quinto posto femminile all’europeo in Olanda e l’oro all’europeo a squadre con la nazionale azzurra Optimist la settimana scorsa, non ci poteva esser modo migliore per chiudere la stagione – commenta Beppe Palumbo, allenatore della 14enne barese al CV Bari - Adesso, dopo un brevissimo periodo di riposo ricominceremo gli allenamenti con tutto il settore giovanile e la classe Optimist del nostro circolo in vista della stagione 2019”.





I risultati del team di Ferrarese e della giovane Quaranta sono arrivati nella stessa giornata del titolo europeo a squadre, rendendo tutto il Circolo della Vela Bari orgoglioso dei loro atleti, dell’impegno e della determinazione che dimostrano quotidianamente sui pontili e durante gli allenamenti in mare.





“Per il Circolo della Vela di Bari il 2018 è stato un anno eccezionale – commenta a caldo la presidente del CV Bari, Simonetta Lorusso, appena saputo dei successi dei suoi ragazzi - Desidero ringraziare tutti gli atleti che sono saliti sul podio più alto vincendo campionati mondiali, europei e campionati nazionali. Il loro successo è la testimonianza della presenza, alle loro spalle, di un team di allenatori e dirigenti nautici di grande livello. Le conquiste di questo periodo sono il risultato di anni di duro lavoro e continuità e ci spingono a continuare con sempre più dedizione nella formazione di tutte le nostre giovani risorse. Loro sono il futuro del nostro Circolo e a loro dobbiamo continuare a garantire sempre il nostro massimo impegno”.