Da oggi la mostra itinerante del Museo del calcio di Coverciano

BARI - La mostra itinerante del Museo del calcio di Coverciano fa tappa a Bari da oggi, 5 settembre e sino al prossimo settembre, sarà allestita nella Sala del Colonnato della Città metropolitana, sul lungomare di Bari.



Oggi l’inaugurazione alle ore 12.30 dell’iniziativa promossa dalla Figc in occasione delle celebrazioni dei 120 anni della Federazione, in collaborazione con il Comune e la Città metropolitana di Bari. La mostra sarà inaugurata dal sindaco di Bari e della Città metropolitana, Antonio Decaro, dall’assessore alla Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli e da Vito Tisci, presidente del settore giovanile e scolastico della Figc.





>





Si tratta di un percorso espositivo attraverso i momenti più esaltanti della storia della Federazione; in vetrina i trofei vinti dalla Nazionale italiana di calcio e alcuni cimeli dei giocatori più rappresentativi che hanno vestito la maglia azzurra: dalle Coppe del Mondo del 1934, 1938, 1982 fino all’ultimo trionfo del 2006, passando dalla Coppa Europa del 1968 e alcune maglie storiche come quelle di Giovanni Ferrari (1934), Giacinto Facchetti (1968) e Paolo Rossi (1982). La mostra, giunta alla sua sesta tappa, raggiungerà 14 città italiane.



Nelle prime cinque tappe (Matera, Cosenza, Benevento, Latina e Livorno) l’esposizione ha già accolto più di 10.000 visitatori. La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle 19, da oggi sino a sabato 8 settembre, mentre domenica 9 settembre dalle 9 alle 13. L’ingresso è libero e gratuito.