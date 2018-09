Nominato il nuovo presidente della Fiera, è Pasquale Casillo

BARI - E’ Pasquale Casillo il nuovo presidente dell’ente autonomo Fiera del Levante. E’ stato nominato ieri pomeriggio dalla giunta regionale. La delibera di nomina giunge dopo aver acquisito il consenso da parte del Comune di Bari, come previsto dallo Statuto dell'Ente, e chiude il periodo di commissariamento straordinario disposto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per favorire il completamento del processo di risanamento dell'ente attraverso il perfezionamento della concessione delle attività fieristiche e congressuali alla Società Nuova Fiera del Levante srl.



Pasquale Casillo, nato a Corato il 5 giugno del 1969, è laureato in Economia aziendale, ed è presidente della Casillo Group, leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano. Nella sua esperienza professionale, numerosissimi sono gli incarichi ricoperti nel settore finanziario, imprenditoriale e bancario. Casillo è uno dei massimi rappresentanti della Puglia nel mondo, diventando testimone autorevolissimo della capacità imprenditoriale della Puglia e del Sud.





Per Michele Emiliano “La sua nomina suggella la lunga e intensa attività di risanamento della Fiera che la Regione Puglia ha intrapreso con successo negli ultimi tre anni, in sinergia con gli altri soci, ed affidata alla dirigente regionale Antonella Bisceglia che ringrazio per il lavoro svolto. La Regione Puglia continuerà a sostenere lo sviluppo della Fiera del Levante che ha tutte le potenzialità per diventare quel polo di sperimentazione di idee e progettualità innovative al servizio del Mezzogiorno e del Paese”.



La Società Nuova Fiera del Levante Srl è composta per l'85% dalla Camera di Commercio di Bari e per il 15% da Bologna Fiere. La concessione, da novembre 2017, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresentava - insieme ad un rigoroso piano di contenimento dei costi - un caposaldo del piano di ristrutturazione e risanamento dell'Ente fieristico.



La notizia giunge a pochi giorni dall’inaugurazione della 82ª edizione della Campionaria Generale Internazionale, la prima con l’organizzazione di Bologna Fiere, che vedrà un’anteprima, il 7 settembre 2018, con una festa dedicata a Bari e ai baresi. Alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale, che sarà presieduta dal premier Giuseppe Conte, nello specchio di mare che guarda Largo Adua, dalle ore 20 alle 24, andrà in scena il Waterfly Show a cura della Racing Show Asd.



Tutti i simboli storici della Fiera del Levante saranno riprodotti con ologrammi tridimensionali realizzati fino a 45 metri di altezza grazie allo schermo d’acqua e mediante l’utilizzo di effetti laser, video e camlive dagli atleti dell’associazione sportiva dilettantistica monopolitana, che promuove sul territorio nazionale la disciplina sportiva del Flyboard. Per avere un’idea vi suggeriamo di guardare il video pubblicato sulla pagina Facebook della Fiera del Levante (da cui è tratta l’immagine pubblicata accanto) Inoltre, nel corso dello spettacolo saranno distribuiti mille biglietti utili a visitare gratuitamente la Campionaria tra l'8 e il 16 settembre 2018.