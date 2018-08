Federico II in videomapping per la missione “Crociata della Pace”

BRINDISI - Il fascino del Medioevo, insieme con la magia ed il mistero dell’epoca, avvolgerà la città di Brindisi con la VI edizione del “Medieval Fest”, l’appuntamento a tema che mette in rassegna eventi culturali, narrazioni, focus e spettacoli.



Tanti gli appuntamenti che dal 31 agosto al 2 settembre 2018, tra letteratura in volgare, magia ed alchimisti, simboli ed arti, castelli e cattedrali avvolti in misteri, guerrieri armati di balestre, scudi, armature e lance, faranno rivivere l’epoca medievale. Non proprio una rievocazione, perché i due capi del filo saranno la divulgazione storica e la città, nell’idea di ricreare lo stato d’animo e il luogo fisico, centro di scambi, di incontri, di idee e di culture, proprio come accadeva in epoca medievale.





>





È il tempo degli amori cortesi ma anche di scenari più drammatici e feroci che fanno eco di stridore di spade in battaglia, di lamento nelle fucine e nei campi. Il “Medieval” è l’aria solenne della storia, ma anche la leggerezza di una festa che si porta dietro racconti, risvolti spettacolari, personaggi poveri e nobili, laici e religiosi, grandi e bambini rimessi in scena fuori dal tempo.



Si comincia domani, 31 agosto, nell’ex ospedale dei Gerosolimitani (oggi Casa del Turista), con un incontro dedicato al ‘passagium transmarinum’, il pellegrinaggio in Terrasanta introdotto come pena all’inizio del XIII secolo per combattere le eresie. Ospite Luigi Russo, dell’Università Europea di Roma, autore del recentissimo “I crociati in Terrasanta. Una nuova storia (1095-1291)”, libro che sarà presentato da Valentina Campanella dell’Associazione del Centro studi Normanno-Svevi di Bari, con interventi di Giacomo Carito, Cristian Guzzo, Giuseppe Marella.



A seguire, Giovannangelo De Gennaro, musico girovago, con l’intervento dell’attore Rocco Capri Chiumarulo, presenterà il suo primo disco da solista dal titolo “Via - immagini Sonore di un Viandante”. Compagno di tournée di Vinicio Capossela, De Gennaro porta con sé un bagaglio affascinante di strumenti musicali antichi dalle sonorità perdute. «La musica accompagna il cammino, è nelle cattedrali, nei capitelli delle colonne, nei chiostri e nei villaggi», sono alcune delle sue parole a commento del video realizzato in viaggio da Benevento a Santa Maria di Leuca.



Novità assoluta del “Medieval Fest” di quest’anno è lo spettacolo di video mapping che, domenica 2 settembre, a partire dalle ore 20, richiamerà gli occhi e l’ascolto di bambini e famiglie sulla facciata della Casa del Turista, dove farà pubblica cerimonia l’imperatore Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi. La performance, frutto di un progetto di mapping digitale e di arte pubblica, sarà dedicata alla “Crociata della Pace”, partita proprio dal porto di Brindisi nel 1228. Nelle scene virtuali, il Sovrano annuncerà la sua missione incruenta progettata per raffreddare le ostilità tra cristiani e musulmani. Il suo discorso farà riflettere sul potere della cultura e della tolleranza; con la diplomazia e non con le armi, salpato da Brindisi, potrà entrare a Gerusalemme conquistandone la sovranità: al linguaggio delle armi il “Sultano battezzato”, scomunicato due volte, preferì quello sottile della diplomazia, all’azione a ogni costo l’arte della trattativa. Il messaggio trasmesso è di forte attualità poiché s’inserisce all’interno del grande dibattito sul dialogo interreligioso.



Non mancheranno i giochi medievali, l’incantevole mondo dei giullari e della magia naturale, una fedele riproduzione dei particolari legati al periodo storico.