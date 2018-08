La Nuova Fiera sarà inaugurata dal premier Conte e sarà festa di piazza

BARI - C’è grande attesa per la prossima campionaria a Bari, ma soprattutto c’è grande aspettativa visto che sarà la prima della “Nuova Fiera del Levante srl” passata, come è noto, sotto la gestione di “Bologna Fiere Spa” ma che per l’85% è della Camera di Commercio di Bari.



La 82ª edizione sarà all’insegna della tradizione con l’apertura a creatività ed innovazione, per imporsi sul mercato azionale ed internazionale con scelte coraggiose per aprirsi al futuro per una nuova storia dedicata alle imprese del territorio pugliese e tanto altro. L’edizione 2018 aderisce all’anno nazionale del “Cibo italiano” per cui sono in programma una serie di eventi legati alla cultura ed alla tradizione enogastronomica locale e nazionale, insieme con musica e danza popolare, animazione per bambini, show cooking ed artisti di strada. Una festa di piazza in cui l'attenzione sarà mirata al commercio ed agli affari con gli imprenditori locali in cui però sarà garantito il divertimento ai visitatori.





La tradizione sarà rispettata innanzi tutto con la cerimonia inaugurale, prevista l’8 settembre 2018 a cui parteciperà il presidente del Consiglio dei Ministri, il pugliese Giuseppe Conte. Mentre l’innovazione già si fa sentire nella nuova denominazione dell’evento che si chiama Campionaria Generale Internazionale. Ma tradizione ed innovazione sono presenti anche nel manifesto di chiaro stampo futuristico dove è però presente l'immancabile caravella simbolo della città di Bari e della Fiera.



“L’ultimo presidente del Consiglio pugliese a inaugurare la Fiera è stato Aldo Moro nel 1975 – ricorda il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi - per me sarà un onore ospitare un’altissima figura istituzionale della mia stessa amata terra. Moro aveva un grande cuore, Conte ha una straordinaria simpatia. I pugliesi hanno una generosità e una ospitalità che finalmente sta avendo riconoscimenti dai popoli più evoluti del mondo”.



Il professore di Diritto Privato, nominato premier il 21 maggio 2018, è nato nel 1964 a Volturara Appula, un piccolissimo centro del Subappennino dauno abitato da circa 400 abitanti, non molto lontano geograficamente dalla Campania e dal Molise, ma ha vissuto a lungo nel Foggiano dove si è diplomato al liceo classico di San Marco in Lamis, mentre si è laureato a Roma in Giurisprudenza all'Università La Sapienza.



Tra poche settimane scopriremo dal suo discorso inaugurale se il prof. Giuseppe Conte, abbia mai visitato la Campionaria, quali ricordi lo legano eventualmente a essa e che cosa potrà fare di positivo per portare questa realtà ai vertici dell’interesse nazionale. Insieme alla sua Puglia, ovviamente.



L’ingresso alla Campionaria costerà 3 euro e si potrà acquistare ai botteghini all’ingresso dei 3 varchi principali oppure on line. Chi si recherà in Fiera in bicicletta avrà l’accesso gratuito, così come gratis sarà l’entrata per le persone con disabilità e un/a loro accompagnatore/trice. Intanto, già da tempo, si registra il tutto esaurito per gli stand espositivi ai quali è stata offerta la possibilità di un prezzo di acquisto scontatissimo del ticket da poter regalare soprattutto ai commercianti, ai visitatori ed ai clienti che potranno così usufruire delle ‘biglietto della Fiera omaggio’.