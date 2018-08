Sigea e Ordine dei Geologi bandiscono il concorso sui geositi

BARI - La Sigea (Società italiana di geologia ambientale) sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, ripropongono il concorso fotografico dedicato ai paesaggi geologici. Giunto alla 9ª edizione, l’iniziativa ha lo scopo di far conoscere e valorizzazione i siti di interesse geologico (geositi) ed i paesaggi geologici della Puglia.



Il concorso prevede tre sezioni: “Paesaggi geologici o geositi”, dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere; “La geologia prima e dopo l’Uomo” per le immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o geomorfologico; e “Un’occhiata al micromondo della geologia” per gli elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o al microscopio.





Per partecipare al concorso, l’iscrizione è gratuita, basterà inviare le foto entro il 30 settembre 2018 on line insieme con le schede per la richiesta di partecipazione pubblicate, con ulteriori notizie, sul sito Sigea