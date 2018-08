La città bianca balla ai ritmi di Neja

OSTUNI - Nessuna intemperia ha fermato l’evento ostunese con la regina degli anni ‘90 della musica dance l’italiana Neja, pseudonimo di Agnese Cacciola, 46enne torinese. La cantautrice, il cui repertorio spazia da brani di musica celtica a quelli gospel, ma anche jazz sino ad arrivare alla dance che proprio negli anni Novanta ha decretato il suo successo con circa 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo.



Neja, il 25 agosto scorso, ha partecipato al Disco party ‘80-’90 in una delle più belle location estive pugliesi, il Kios a Villanova di Ostuni, la città bianca del Salento, per una serata tutta in musica organizzata dal proprietario della location Dario Ciraci, e che ha visto la preziosa collaborazione dei deejay Giovanni Pacifico e Marco Tempesta. La serata musicale, in realtà una festa ricca di ritmi dance, si è tenuta davanti alla piscina nota per essere tra le più grandi della Puglia ed immersa in uno scenario mozzafiato.





L’ultimo lavoro discografico di Neja si intitola "No More Chance" ed è nato dalla collaborazione con i The Encore Funk. Nel singolo sonorità popolari sarde si mescolano alla dance, per un esperimento musicale sicuramente ben riuscito in cui la dance music ben si fonde con le atmosfere funky.



Per la cantante, calorosamente accolta dagli ostunesi, non è stata la prima esibizione nella città di Ostuni dove era già stata nel 1999 quando partecipò ad un’edizione di Festivalbar che, quell’anno, partiva proprio dalla cittadina pugliese e che confermò la sua bravura ed il successo di cantante poliedrica quale è tuttora. Nel 2016 è invece stata a Brindisi dove ha cantato, insieme con altri colleghi, per la notte di San Silvestro in piazza per salutare l’arrivo del 2017.



Neja è dunque molto amata in Puglia e non potrebbe essere diversamente visto il suo trascinante e coinvolgente modo di esibirsi e cantare, tra ritmi musicali e voce inconfondibili. Dal primo disco che l’ha portata a farsi conoscere, nel 1997 con “Hallo”, che aveva segnato il passaggio alla musica dance, è seguita una lunga carriera. Nel 1998 è il singolo “Restless” a decretarne il successo il brano, dopo qualche mese dalla sua pubblicazione, con il suo ritornello "I don't know why, we're so restless..." diventato il tormentone dell’estate 1998. Altro brano che l’ha resa famosa è “Shock” uscito sempre nel 1998. L’anno dopo la vittoria ad un “Un disco per l’estate” a cui è seguita la partecipazione al Festivalbar con “The Game”, la canzone che confermerà Neja artista internazionale tanto da arrivare ad esibirsi in Giappone.



Nella serata ostunese, a cui hanno partecipato centinaia di suoi fan entusiasti per la cantante che si è esibita dal vivo con i perfetti mixaggi dei deejay Giovanni Pacifico e Marco Tempesta, ha presentato anche i suoi brani più recenti dell’album intitolato “Fruits of the Loop” in cui, con il chitarrista Andrea Mignone, ha prodotto una cover di canzoni famose rivisitate in live looping acoustic pop. Ad immortalare la serata, tra l’altro deliziata dalla presenza di alcune ballerine sul palco, centinaia di foto pubblicate sulla pagina Facebook di Jam Agency