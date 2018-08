Tutti i vincitori del concorso “Umberto Giordano” in concerto

FOGGIA - I quindici vincitori del talent voice “Premio Gino Sannoner” canteranno dal vivo in piazza il prossimo 28 agosto, nell’ambito del cartellone “Foggia Estate 2018”. I cantanti di ogni età, classificatisi ai primi posti nelle varie categorie, nel talent del concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, si esibiranno in live in piazza Cesare Battisti, a Foggia, a partire dalle ore 21.30 e sarà ad ingresso gratuito per il pubblico.



Il concerto è solo il primo passaggio di un progetto culturale molto più ampio. I cantanti, selezionati nella fase finale da Piero Pelù, presidente della Giuria tecnica, hanno infatti anche registrato un CD dal titolo “Amore, Guerra e Pace” (lo stesso dato alla serata), co-prodotto dall’associazione Suoni del Sud, organizzatrice del concorso, e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. Il lavoro discografico, particolarmente curato dalla scelta dei brani agli arrangiamenti, è stato realizzato presso il Clab Studios Recording di Foggia e sarà presentato nel mese di settembre.





Intanto, il 28 agosto, i giovani talenti saliranno sul palco davanti al Teatro Giordano, lì proprio dove si è svolta la finale del contest, per cantare alcuni dei pezzi più rappresentativi della musica leggera italiana composta tra gli anni Settanta e Novanta. Celebri brani di Franco Battiato, Pino Daniele, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Mina, Lucio Battisti e tanti altri big saranno interpretati da Rosangela Onorato, Lucia Ruggieri, Roberta di Gregorio, Michele Radicci, Fabio Graziani, Serena Carella, Annalaura Marseglia, Veronica Leone, Stefano Cece, Pietro Peloso, Nair Gatta, Duo MikYami (Michela Parisi e Ylenia Mangiacotti), Alberta Stampone, Michele Bonfitto e Damiano Ruggiero.



I quindici vincitori, appena nominati, saranno accompagnati dalla Band “Suoni del Sud” composta da Giuseppe Fabrizio (pianoforte), Sergio Picucci (basso), Pino Lentini (sax), Patrizio Campanile (chitarra), Mimmo Campanale (batteria) e Leonardo Marcantonio (percussioni) .



La serata, presentata da Cristian Levantaci, rientra nel progetto di valorizzazione delle risorse artistiche locali che Suoni del Sud, su impulso del direttore artico del Concorso musicale “Giordano” Lorenzo Ciuffreda, e del presidente Gianni Cuciniello, e l’amministrazione comunale foggiana, con in primis il sindaco Franco Landella e l’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani, hanno inteso intraprendere in occasione della decima edizione della grande competizione che quest’anno vanta la partecipazione di oltre 1.200 concorrenti.



Risorse artistiche e contest particolarmente elogiati anche da Pierò Pelù che ha definito “di altissimo livello” la preparazione musicale a Foggia e dintorni.