Tutto pronto per la gara interregionale di canottaggio a sedile fisso

TARANTO - Nelle acque di Mar Grande, nello specchio antistante la Lega Navale Italiana-sezione di Taranto, si svolgerà la gara interregionale di Gozzo Nazionale. Si tratta di una gara agonistica, valida per le classifiche nazionali e riservata alle categorie junior e senior maschili e femminili, organizzata dalla Ficsf (Federazione italiana canottaggio sedile fisso insieme con la Lega Navale Italiana di Taranto.



Il via ai concorrenti, sarà dato alle ore 10.30, per conquistare il titolo interregionale di “Gozzo nazionale”, tra squadre che, provenienti dalla Puglia, in particolare sono diverse le squadre tarantine, ma anche Abruzzo e Molise, ed altre regioni d’Italia, si contenderanno a suon di remi a bordo di imbarcazioni tipiche per la pesca e quindi a sedile fisso.





L’ingresso degli atleti e del pubblico avverrà attraverso il cancello di accesso all’area Marina Militare. Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso, ciascuna della lunghezza di 375 metri. Il percorso di ogni corsia dovrà essere effettuato 4 volte da ciascuna imbarcazione, con tre giri di boa, sulla distanza complessiva di 1500 metri.



A partire per primi saranno le batterie eliminatorie per le categorie seniores e juniores maschili e femminili. Alle ore 11.30 di disputerà invece la finale per il “Gozzo Nazionale femminile”, alle ore 12 quella per il maschile juniores ed infine, alle ore 12.30 quella per la nazionale seniores. Mentre alle ore 13 si terrà la cerimonia di premiazione.