Cena in bianco dedicata a Picasso e Fiera Medievale Franca

MESAGNE - La cena in bianco a Mesagne sarà dedicata a Pablo Picasso e sarà tra gli appuntamenti più suggestivi dell’estate, parola degli organizzatori. L’evento è previsto per il prossimo 12 agosto, in piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 21.



Per il secondo anno il Sum-Mesagne, in collaborazione con il Comune di Mesagne, organizza la "cena" che quest'anno avrà come titolo "A cena con Picasso", in continuità con la mostra ospitata nel Castello Comunale fino a novembre 2018. La serata, oltre a prevedere un gustoso menù, sarà allietata dalla musica e dal ballo del gruppo folkloristico Città di Ostuni.





Per contribuire al magico clima della serata è consigliato vestirsi di bianco. Per ulteriori informazioni e partecipazione contattare il numero 347.9246758 oppure recarsi dalle ore 18 alle 21 (il sabato sino alle 22) al Museo di Arte Sacra "Cavaliere - Argentiero" in piazza Orsini del Balzo.



Tra gli appuntamenti dell’estate 2018 a Mesagne, c’è da segnalare anche la Fiera Medievale Franca, la manifestazione storica della città brindisina prevista il 25 ed il 26 agosto prossimi. L’edizione di quest’anno è stata completamente rivisitata nei contenuti e nelle iniziative che la animeranno. La prima novità è data dal maggior numero di curatori, al nucleo storico di organizzatori composto dal Gruppo Storico Città di Mesagne e dalla Meghy Costume d’Epoque, si affiancano quest'anno un gruppo di associazioni e diverse famiglie mesagnesi. Alle centinaiadi figuranti, provenienti da ogni parte della Puglia per partecipare all'immancabile Corteo Storico, ed alla partita di “scacchi viventi” giocata al passo del Decamerone, si aggiungono i nuovi "Giochi dei rioni", che coinvolgeranno famiglie e visitatori, così come gli spettacoli itineranti d’arte varia per tutto il centro città. E questo è il primo grande evento che vede il pieno coinvolgimento del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Mesagne.