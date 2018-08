La storia della macchina da scrivere in audio e video su un'app

TRANI - Centocinquant’anni di storia sono racchiusi in registrazioni audio e video e riguardano l’evoluzione delle macchine da scrivere che hanno permesso la diffusione della comunicazione. Racconti che possono essere ascoltati dal proprio cellulare attraverso un’app da scaricare.



Dalla nascita della Sholes fino alla introduzione della Virotyp, passando per la macchina ingabbiata, tutto con dettagli tecnici oltre a suoni, rievocazioni e ricostruzioni della storia, è ben compreso nelle audioguide del Museo della macchina per scrivere a Trani.





>





L’idea è nata qualche mese fa, dalla proposta del progetto Swapmuseum e dalla Fondazione S.E.C.A. che l’ha accolta all’interno delle mura di palazzo Lodispoto. Tra studi, ricerche e curiosità, sei giovanissime ragazze hanno realizzato un percorso di circa centocinquant’anni sulla storia delle macchine per scrivere. Il tutto è stato raccolto ed è ora a disposizione di chi scaricherà una app (Izi travel), quindi senza maggiorazioni sul costo del biglietto di entrata al museo.



Le modalità sono più d’una. Si scarica la app gratuita, si fa la ricerca scrivendo “museo della macchina per scrivere” e poi si passeggia tra i gioielli racchiusi nel museo o puntando il Qr code, oppure salvando direttamente gli audio sul cellulare. Questa ultima soluzione si rivela molto utile nel caso in cui non ci fosse campo. L’iniziativa ha preso piede tra i turisti e visitatori che quotidianamente abitano il museo per qualche ora, dando ragione anche del prolungamento dell’orario di apertura fissato alle ore 20 per tutto il mese di agosto.



Due anni e mezzo di storia per una realtà che, in poco tempo, ha iniziato a correre una nuova direzione, tanto da vedere pubblicazioni dappertutto, non ultimo un catalogo fotografico tedesco, giunto inaspettatamente al museo, in cui di cinquanta pagine, quaranta sono dedicate al museo della storia della scrittura meccanica. Il museo della macchina per scrivere, che festeggia la calda stagione attraverso eventi ed appuntamenti sia per grandi che per piccini, finalmente è conosciuto e seguito in tutto il mondo attraverso grandi numeri di presenze e con i metodi meno tradizionali, ma sicuramente globali, quali i social, le riviste, i cataloghi ed i passaparola.