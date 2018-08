Fiera di San Lorenzo e apertura straordinaria della Torre Normanna

RUTIGLIANO - Compie 476 anni una tra le fiere più antiche della Puglia, la Fiera di San Lorenzo, a Rutigliano nonché tra le più grandi visto che prevede la partecipazione di oltre 300 espositori per due giorni, il 9 ed il 10 agosto, in orario continuano dalle ore 18 del primo giorno alle ore 13 del giorno dopo.



L’area mercatale compresa tra piazza Manzoni e via Dante sarà ricca di merce svariata: dall’abbigliamento alle calzature, dai mobili all’artigianato, dall’oggettistica ai complementi d’arredo, dai casalinghi ai generi alimentari sino ai marchianti ed agli attrezzi per l’agricoltura. La Fiera è una tradizione lunga oltre 4 secoli, da quando nel XVI secolo la duchessa di Bari e regina di Polonia Bona Sforza, amministratrice dei beni della Basilica di San Nicola, feudataria di Rutigliano, l’autorizzò su richiesta dei cittadini di Rutigliano nel 1543.





Ma l’evento, curato dall’Assessorato comunale alle Attività Produttive e che ricade in contemporanea con le notti estive più romantiche, quella legate alla caduta delle stelle, prevede altre iniziative. E’ infatti prevista per la rassegna “Cinema muto e Live music” la proiezione gratuita, nel chiostro di Palazzo San Domenico alle ore 20.30, il film “Pinocchio” (1914) con il concerto jazz live del Forthyto Trio.



Per consentire una visione ancor più suggestiva e romantica delle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, il 9 agosto è prevista l’apertura straordinaria della millenaria Torre Normanna di Rutigliano. Il monumento simbolo di Rutigliano, riapre le porte per visite guidate con degustazione enogastronomica tipica. La Torre, tra le meglio conservate in Puglia tra quelle costruite dai Normanni, faceva parte di un castello edificato nel XII secolo, in una sala si conservano anche preziosi affreschi della seconda metà del ‘400. Per poter visitare la Torre Normanna è necessario contattare l’InfoPoint turistico della Pro Loco al numero di telefono 320.9041603.



Per Ferragosto, invece, si ripeterà un’altra antica tradizione: quella degli “Altarini di Ferragosto”. Un evento voluto dal Comune di Rutigliano per preservare la tradizione popolare e religiosa che prevede l’allestimento, con addobbi, di altarini da dedicare alla Madonna delle Grazie ed a San Rocco, nei giorni a loro dedicati. Dal 14 al 16 agosto i residenti che aderiranno all’iniziativa del Comune entro le ore 12 di domani 8 agosto 2018 (per informazioni telefonare allo 080.4767306), avranno la possibilità di allestire gli altarini con varie tecniche ed espressioni votive, nonché composizioni floreali.