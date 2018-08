Per San Lorenzo, spettacolo teatrale e osservazione delle stelle

TRANI - Sta volgendo al termine la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi” in programma a Trani nel Parco Santa Geffa. L’ultimo appuntamento teatrale è con “Chocolat” nella notte di San Lorenzo in cui sono previste anche osservazioni del cielo con strumenti ottici per meglio ammirare le stelle cadenti.



Dalle ore 21 del 10 agosto prossimo, la compagnia Costellazione, metterà in scena la commedia “Chocolat”, liberamente ispirata al libro di J. Harris ed all’omonimo film del 2000 di L. Hallström. La commedia del regista Roberta Costantini è giunta finalista a diversi Festival internazionali, ottenendo numerosi premi anche fuori dall’Italia. La storia è ambientata in un piccolo paesino della Francia dove improvvisamente giungono due straniere: una provetta pasticcera e sua figlia. La giovane donna apre in paese una cioccolateria nonostante sia appena iniziato il periodo di Quaresima. Molto presto il locale diventa una vera e propria tentazione per i repressi paesani, attirando molti clienti. Gli equilibri del paese verranno così sconvolti con diversi colpi di scena.





>





In occasione della notte di San Lorenzo e dell’appuntamento astronomico con le stelle cadenti, dalle ore 21 alle ore 24 sarà inoltre possibile osservare il cielo stellato con l’utilizzo di telescopi e strumenti ottici, oltre alle stelle cadenti si potrà vedere più da vicino anche la Luna. Per informazioni e prenotazioni telefonare ad uno dei seguenti numeri telefonici: 392.8840561 – 347.9241660