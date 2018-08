Concerti e appuntamento col liscio per Meeting of Friends Summer

CASTELLANETA - Tre date, a partire da domani, per arricchire l'estate di Castellaneta di note musicali con il classico appuntamento "Meeting of Friends Summer" 2018. Per la quinta edizione, l'evento darà spazio a nuove formazioni in una tre giorni che partirà dall’Anfiteatro Comunale per la prima serata affidata alla band “Autori & Cantautori” composta da musicisti che da tempo calcano le scene musicali e tra i quali spicca il sempreverde Fulvio Moramarco che si esibirà con delle cover molto personali dedicate al cantautorato italiano.



Si proseguirà l’11 agosto sulla piazza del Comune di Castellaneta con l’appuntamento ormai consolidato di “Noi del Liscio”, gruppo storico castellanetano con Carlo Larocca alla fisarmonica, Filippo De Bellis al basso e Domenico Petrella alle tastiere. Sarà possibile seguire il grande appuntamento comodamente seduti, in quanto ci saranno cento sedie a disposizione del pubblico.





>





Per la serata conclusiva del 15 agosto, giorno di Ferragosto, si tornerà all’Anfiteatro Comunale con un gruppo che sta prendendo piede in zona, L’Ombra del Gigante, che proporrà cover di Eros Ramazzotti. La formazione, composta da Ezio Rana (voce solista), Carlo Candelora e Teo Faiella (chitarre), Alessandro Galatola (basso), Leonardo Cavone (tastiere), Flavio Amoruso (batteria), Marina Mariani, Mary Manzari e Arianna Piccolini (cori), sarà preceduta dai Blue Storm, un gruppo che spazia tra classici della musica italiana e straniera.



Special guest per le tre serate il musicista Leonardo Scarpetta e, come sempre, la manifestazione è organizzata dal gruppo facebook Quelli di Radio Castellaneta.