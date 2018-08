Per “Aspettando Radici del Sud 2019” in arrivo 100 vini bianchi

CISTERNINO - Prosegue a Cisternino la rassegna itinerante sui vini autoctoni meridionali “100 Vini bianchi del Sud tra terra e mare” presentata da Radici del Sud.



L’appuntamento è alle ore 20 del prossimo 8 agosto 2018, con 76 cantine ed una ventina di frantoi, sulle terrazze di “Oltremura” a Cisternino, per gli amanti del buon bere e i professionisti addetti ai lavori la serata di degustazione di circa cento etichette con la cena a buffet ideata dagli chef Cosimo Russo e Gianfranco Palmisano per i migliori abbinamenti con specialità gastronomiche sia di mare che di terra.





>





Ci saranno iniziative di approfondimento enogastronomico partendo dai vini bianchi che hanno partecipato alla XIII edizione di Radici del Sud. L’evento rientra nella rassegna itinerante “Aspettando Radici del Sud 2019” che tra un’edizione e l’altra del Salone del vino e dell'olio meridionale, ogni anno in programma a giugno, intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei vitigni autoctoni e degli oli del sud Italia. Attraverso occasioni di approfondimento riservate al pubblico amatoriale ma anche ai professionisti di settore, con prospettiva, in quest’ultimo caso, maggiormente tecnica o didattica, sarà possibile godere di momenti conviviali di pregio e livello. I vari e numerosi appuntamenti con i vini da vitigno autoctono del Sud, considerati per regione, vitigno o tipologia di vino, saranno organizzati per questa stagione sia in Italia che all’estero.



Il secondo evento di “Aspettando Radici del Sud 2019” riparte quindi dalla Puglia, dalla Valle d’Itria, territorio tra i maggiormente vocati alla produzione di vini bianchi e presenta 100 diversi vini prodotti da circa settanta cantine delle varie regioni del Sud, oltre a una ventina di etichette di oli di diverse cultivar prodotte in rinomati frantoi del sud Italia (anch’essi protagonisti a Radici dl Sud 2018) in degustazione guidata da un esperto. L’apertura dei banchi d’assaggio è prevista per le 20; i tre spazi di Oltremura saranno dedicati alla Puglia, alla Campania e alla Basilicata, alla Calabria e alla Sicilia e le attività saranno coordinate da esperti sommelier dell’Ais Puglia. Dalle 20.30 gli chef Cosimo Russo e Gianfranco Palmisano di Martina Franca procederanno alla preparazione dei loro piatti esibendosi in un cooking show nella bellissima terrazza per condividere ogni passaggio delle loro creazioni col pubblico presente. L’accesso è consentito acquistando il kit di degustazione che darà accesso alla degustazione dei vini, degli oli e dei piatti preparati dagli chef. Per motivi di spazio l’evento è a numero chiuso pertanto è gradita la prenotazione da effettuarsi sul sito web di Radici del Sud