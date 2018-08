Tra le dune costiere un'escursione nella natura con Legambiente

MARUGGIO - Le stupende ed uniche dune di Campomarino a Maruggio, caratterizzate da particolari infiorescenze di piante di macchia mediterranea, tra paesaggi naturali di eccezionale combinazione di luci e colori, saranno la meta di un’escursione esperenziale sui percorsi naturalistici organizzati, per tutto il mese di agosto, ogni martedì da Legambiente Maruggio.



La particolare attività rientra nel progetto “Radices” realizzato dall'ATS del Comune di Maruggio, Carosino, Fragagnano e Monteiasi, con il contributo dell'Avviso sullo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)-ambito teatro.





>





Tutti i martedì di agosto, partendo alle ore 17.45 dalla Torre de’ Molini, antico manufatto che domina piazzale Italia a Campomarino, i partecipanti saranno accompagnati in un tour esclusivo della durata di circa un’ora e trenta minuti, fra storia e racconti della natura, profumi e colori, suggestivi tramonti e paesaggi d’infinita bellezza.



Il contesto ambientale nel quale si svilupperanno le escursioni guidate è localizzato nella zona S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) costituita dalle dune di Campomarino. Grazie alla presenza di un percorso naturalistico, realizzato alcuni anni fa, è possibile percorrere alcuni tratti dell’habitat dunale, senza il pericolo di danneggiare il delicatissimo ecosistema. Il percorso guidato viene scrupolosamente rispettato ed attraverso questo è possibile ammirare le diverse essenze presenti sui cordoni dunali, quali lentisco, rosmarino, timo, finocchio e i possenti ed antichi ginepri.



A fine passeggiata, è prevista una degustazione di prodotti da forno e freschi vini tipici locali sulla duna più alta e panoramica, ammirando così il suggestivo tramonto sul mare.



Il percorso è privo di difficoltà, adatto per adulti e bambini di ogni età; il ticket per la partecipazione degli adulti è di 4 €, per i bambini è gratis. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 340.3104202.