Tutti pronti per giocare a calcio balilla umano ed altri sport

PALAGIANELLO - Palagianello si prepara ad indossare scarpe comode ed a vivere un’intera settimana dedicata allo sport tra giochi, spettacoli, sorrisi tutto all’insegna dello sport con divertimento. Da domani 7 agosto e sino al 12 agosto 2018, si svolgerà la quinta edizione della “Fiera dello Sport”, manifestazione organizzata dal Comune di Palagianello-Assessorato alle Politiche Giovanili e Sportive che vedrà piazza Giovanni Paolo II, ogni giorno dalle ore 18, trasformata in centro nevralgico di giochi e spettacoli di sport.



Come ogni anno, saranno tantissime le attività sportive che tutti, nessuno escluso, potranno praticare all’aria aperta partecipando a tornei dedicati (per qualsiasi informazione è possibile visitare la pagina Facebook Fiera dello Sport Palagianello). Si potrà praticare o assistere a partite di beach volley (amatoriale e per professionisti), basket e minibasket, beach soccer junior e street soccer senior, ma anche calcio balilla umano, giochi d’acqua, ping pong e beach Tedesca. Spazio anche alle dimostrazioni, come quella degli “Arcieri dello Jonio” di Crispiano, per normodotati, disabili e non vedenti e quella di Aikido, a cura della “Scuola Aikido” di Massafra.





>





La palestra “Miropa Fit” di Palagiano, poi, incanterà tutti con esibizioni-spettacolo; la “Cosmo Ranch” di Cosimo Libraro, invece, proporrà un’esclusiva sfilata a cavallo per le vie del paese. Ma non finisce qui, perché la quinta edizione della “Fiera dello Sport” di Palagianello, regalerà anche la seconda edizione della Palagianello Spartana, il torneo di calcio balilla umano (a cura della ludoteca “Il Castello delle Fiabe”) e l’attesissimo White Party (il 9 agosto dalle ore 23) con ospite d’onore il dj Guido Banzalelli.



Il tutto, in attesa del gran finale del 12 agosto: la “Palagianello corre a colori”. Dopo il grande successo della passata edizione, tornerà infatti la spettacolare corsa non competitiva e aperta a tutti, in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria (si partirà vestiti di bianco e si taglierà il traguardo con i colori dell’arcobaleno).



Stand enogastronomici, una zona baby parking e la preziosa collaborazione delle attività commerciali adiacenti a piazza Giovanni Paolo II, infine, arricchiranno la settimana della “Fiera dello Sport” permettendo a turisti, avventori e palagianellesi di viverla a pieno, senza alcuna privazione.



La quinta edizione della “Fiera dello Sport” in programma a Palagianello prevede anche una una cerimonia inaugurale, il 7 agosto, alla presenza di diverse associazioni del territorio e dei tantissimi bambini che ne fanno parte, a partire dalle ore 18.30 in piazza Giovanni Paolo II.



«La “Fiera dello Sport” – ha commentato l’assessore alle Politiche Giovanili e Sportive Adelaide Galante - è cresciuta negli anni, tanto da diventare una vera e propria attrattiva per i turisti che si spostano da tutta la regione; amanti dello sport e non solo, che ogni anno scelgono Palagianello certi di assistere ad uno spettacolo straordinario, in una location altrettanto suggestiva».



La manifestazione è «ormai un fiore all’occhiello delle estati palagianellesi - ha sottolineato il sindaco Maria Rosaria Borracci - Anno dopo anno è cresciuta sempre più, riuscendo a stupire tutti e a regalare preziosissimi momenti di svago ed amicizia. Nella nostra visione di una Palagianello a misura di sportivi, la “Fiera dello Sport” certifica la bontà del lavoro intrapreso anni fa da questa Amministrazione, con la creazione di una pista ciclabile capace di far avvicinare tanti cittadini al mondo dello sport».



Il comitato organizzatore della "Fiera dello Sport" informa che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare a tutte le attività sportive della settimana. Per farlo è possibile contattare la pagina Facebook "Fiera dello Sport - Palagianello", o recarsi nella sede "sportello InformaGiovani" di via Roma. Per partecipare alla "Palagianello Corre a colori", invece, la spettacolare corsa non competitiva e aperta a tutti prevista il 12 agosto, è possibile recarsi nella sede dell'associazione "Atletica san Giovanni Bosco" in piazza Giovanni Paolo II.