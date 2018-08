Con FireAware i cittadini segnaleranno incendi in Italia e Grecia

LECCE - Un’app per combattere il rischio di incendi vedrà la collaborazione di scienza e cittadini grazie all’esperimento “Citizen Science”. L’applicazione per iOS, denominata “FireAware”, è stata presentata a Lecce e consente ai cittadini di effettuare segnalazioni in tempo reale e di raccogliere, in forma anonima, dati utili per un’analisi statistica degli incendi nella regione Puglia e su tutto il territorio italiano.



“FireAware” è stata sviluppata dalla Fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), nell’ambito del progetto Ofidia 2 (Operational Fire Danger prevention platform), di cui il Comune di Lecce è partner. Il progetto, avviato a marzo 2018, della durata di 24 mesi è co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), nell’ambito del Programma Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020





Disponibile gratuitamente sull'App Store, “FireAware” è un esperimento che, attraverso l'applicazione di conoscenze scientifiche d'avanguardia e innovazioni tecnologiche, mette i cittadini nella condizione di avere un ruolo attivo nel migliorare la sensibilizzazione collettiva verso gli incendi attraverso tre semplici passi: indicare l'intensità dell'incendio, specificare la distanza rispetto alla propria posizione geolocalizzata dall'app ed inviare le informazioni. È importante sottolineare che l'applicazione non sostituisce i numeri/servizi di emergenza nazionali. In caso di incendio, quindi, i cittadini sono invitati a comunicare qualsiasi situazione di pericolo alle autorità competenti attraverso i canali ufficiali (chiamata al servizio 115 dei Vigili del Fuoco).



Ofidia2 è un progetto scientifico che nasce dall'incontro tra ricerca d'eccellenza, tecnologia d'avanguardia, enti e agenzie pubbliche italiane e greche. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’ambiente, salvaguardandolo dal pericolo degli incendi boschivi. Una rete di tecnologie, infrastrutture e conoscenze scientifiche è il cuore del progetto che mira a portare in Puglia e nella regione greca dell'Epiro nuove soluzioni per la prevenzione e la gestione di incendi boschivi nelle foreste e nelle zone rurali. Videocamere ad alta definizione, reti di sensori wireless e droni sono gli strumenti messi a disposizione per monitorare le zone più remote ed isolate delle due regioni, mentre una nuova sala operativa allestita presso la sede della Protezione Civile Regionale a Bari, sarà il quartier generale per la gestione delle operazioni necessarie.



Un esperimento che sicuramente tornerà utile a tutti, in particolare alla Grecia di recente colpita da un devastante incendio. Il progetto vede la partecipazione della Fondazione Cmcc (capofila) e Regione Puglia–Sezione Protezione Civile per la parte italiana, mentre sul fronte greco sono protagoniste l’Amministrazione Decentralizzata di Epiro-Macedonia occidentale (Daewm - Decentralized Administration of Epirus and West Macedonia) e l’Università di Ioannina. Il Comune di Lecce e l’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (Arif), svolgono un ruolo importante nelle attività previste in qualità di partner associati.



L’app è di facile utilizzo perché pensata proprio per tutti i cittadini che vorranno segnalare in maniera immediata gli incendi e favorendone la prevenzione. “FireAware” sarà visibile dal sito del Comune di Lecce e dal portale turistico LecceClick, presto online, per garantire la massima diffusione di uno strumento così importante. Da settembre, e per tutto l’anno scolastico, nelle scuole di Lecce, sarà avviato un progetto di sensibilizzazione relativamente ai rischi incendio ed ai comportamenti da adottare in caso di emergenza per formare cittadini responsabili e consapevoli.



Prossimamente, grazie al supporto multilingua, come annunciato da Giovanni Aloisio, coordinatore del progetto per Cmcc, “FireAware” potrà essere utilizzato anche in Grecia e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.