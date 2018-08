Dance party in Villa per l’appuntamento dei più giovani con Summerteen

CAPURSO - L’estate a Capurso è dedicata ai teenager ed ai bambini tanto che il cartellone del programma, intitolato Summerteen, prevede due dance party nella Villa Comunale. La prima delle due feste danzanti, si terrà domani, 7 agosto 2018, con inizio alle ore 19, per un momento di grande aggregazione e divertimento a suon di musica e passi di danza.



Quaranta, in tutto, gli appuntamenti dedicati a bambini dai 7 anni e ragazzi sino ai 15 anni di età per impegnare tempo libero di qualità in un progetto educativo dedicato al senso civico ed alla consapevolezza delle proprie potenzialità. L’estate per ragazzi e ragazze, voluta dal Comune di Capurso, pensata e realizzata dalla cooperativa sociale Progetto Città, prevede tante iniziative sino al 26 settembre 2018 (con una pausa dal 13 al 25 agosto), per consentire a chi resta in città di partecipare gratuitamente ad incontri, laboratori e attività nel tardo pomeriggio in giardini e piazze. A realizzare il progetto educativo on the road ci saranno operatori qualificati, che danno loro l'opportunità di sperimentare il senso civico, di liberare le proprie capacità e aspirazioni, accrescere le competenze e scoprire i talenti.





La grande festa di domani coinvolgerà tutti i cittadini, attraverso le note scelte dai dj, in una festa colorata da palloncini, animata da musica e da balli di gruppo, disco dance e hip hop, pronti ad invadere Capurso per un evento liberatorio e di pura allegria.



Le altre attività della Summerteen si svolgeranno tutti i giorni della settimana eccetto il giovedì e la domenica, dalle ore 18.30 alle 21.30. Il cartellone prevede appuntamenti ogni lunedì, mercoledì e venerdì in piazza Umberto I, il martedì ed il sabato nella Villa Comunale. La settimana che va dal 6 all’11 agosto 2018 è dedicata al tema “Noi...e gli altri?” per dare spazio alla riflessione, al confronto e alla ricerca di strade da tracciare per essere componente vitale e partecipanti positivi nella comunità. Tra le attività previste: il laboratorio artistico-espressivo sulla Madonna del Pozzo, parte imprescindibile della cultura popolare e delle tradizioni di Capurso, e i laboratori di costruzione e animazione di giochi della tradizione, co-condotti con i cittadini over 65.



Per conoscere gli appuntamenti giorno per giorno basta seguire la pagina Facebook Summerteen



