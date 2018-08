Con Coreutica la formazione nella danza e nella musica di tradizione

SAN VITO DEI NORMANNI - A San Vito dei Normanni torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina: Coreutica-Residenza artistica sulle tarantelle nel Mediterraneo. Per il quarto anno la città di San Vito dei Normanni ospiterà artisti nazionali e internazionali, dal 6 all’11 agosto 2018, con un focus di approfondimento sulle danze e le musiche del Mediterraneo, sessioni di ricerca, percorsi di alta formazione, concerti, momenti di condivisione e conoscenza del territorio.



Ma insieme con i corsi di formazione per chi vuole conoscere musica e danza tradizionali, ci saranno poi gli spettacoli per il pubblico che animeranno le strade e le piazze del paese brindisino. Le parole-chiave della quarta edizione sono tradizione, sperimentazione e territorio declinate secondo i principi cardine della residenza: ospitalità, dialogo, integrazione. Il ricchissimo programma di Coreutica 2018 prevede una settimana intensa di attività formative e performative che, attraverso un approccio di ricerca e studio multidisciplinare, permetteranno ai partecipanti di approfondire il rapporto tra arte di matrice popolare e arte contemporanea con l’intento di generare confronto e aprire nuove finestre di dialogo tra il patrimonio culturale, coreutico e musicale sanvitese e quello del resto del Mediterraneo.





Tra gli ospiti nazionali e internazionali ci saranno Marcelo Bulgarelli, coreografo e regista brasiliano, Ziad Trabelsi dell’Orchestra di piazza Vittorio, il progetto RomAraBeat (Il Maghreb incontra i Balcani) e la danzatrice palestinese Abeer Hamad, per un'esperienza unica di confronto e apprendimento con centinaia di appassionati da tutta Italia; il professor Andrea Carlino dell’Institut Éthique Histoire Humanités de l'Université de Genève, Claudio Prima e Stefania Mariano di La Fabbrica dei Gesti, realtà che da quest’anno affianca nella direzione artistica la World Music Academy e la Scuola di Pizzica di San Vito.



Oltre alla formazione, sono previsti concerti e incursioni a sorpresa nelle vie del centro porteranno in scena lo spirito e i temi della residenza artistica. Il 7 agosto, alle ore 21.30, nell’ex Fadda Caffè Giuseppe Anglano, Maikol Argentina e Cosimo Pastore daranno vita alla Festa a Ballo di musica popolare di Coreutica, tra gli ospiti Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Vincenzo e Franco Gagliani della Scuola di Pizzica di San Vito. Il 9 agosto ci sarà “Coreutica Itinerante”, il percorso performativo nelle vie del centro sanvitese. Si parte alle ore 20 da piazza Giovanni Paolo II. Quattro le postazioni che ospiteranno artisti legati alle realtà della World Music Academy, Scuola di Pizzica di San Vito e La Fabbrica dei Gesti. Il percorso si concluderà alle ore 22 con il concerto a cura del Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni presso piazza Carducci.



L’11 agosto, alle ore 21.30, in piazza Carducci l’iniziativa si concluderà con il concertone di “Coreutica ensemble-la musica e la danza del Mediterraneo”. Lo spettacolo sarà allestito durante i giorni della residenza e costituirà una produzione originale con la partecipazione di Ziad Trabelsi dell’Orchestra di piazza Vittorio con il progetto RomAraBeat (Paolo Rocca, Albert Mihai, Petrica Namol), Claudio Prima, Emanuele Coluccia, Fabrizio Piepoli, Franco Gagliani, Vincenzo Gagliani, Vincenzo Recchia, Vito De Lorenzi e Korè (il coro dell'ex Fadda), per la musica, Andrea De Siena, Abeer Hamad, Fabrizio Nigro, Ludovica Morleo, Mina Vita e Stefania Mariano, per la danza. A dirigere il tutto ci sarà Marcelo Bulgarelli che garantirà anche assistenza coreografica.



Tutti gli eventi si svolgeranno a San Vito dei Normanni e saranno ad ingresso libero. La residenza artistica è una produzione originale di World Music Academy e Scuola di Pizzica di San Vito, in collaborazione con La Fabbrica dei Gesti.