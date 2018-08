Street artist pronti a colorare le vie della città e faranno festa

STORNARA - Street Artisti famosi a livello nazionale ed internazionale, tra cui Moby Dick e Aurora, Zabou Smith, Alessandro Suzzi e Kris Rizek, saranno il 5 agosto 2018 a Stornara per partecipare a “Stramurales”, l’importante evento culturale/artistico organizzato dal gruppo Facebook “Stornara Life” e dalle associazioni stornaresi “Giovani per L'Europa”, “Stornara in Movimento”, “Pro Loco di Stornara”, “CittadinanzAttiva sede di Stornara”, “Le Giovani Aquile” e con il patrocinio gratuito del Comune di Stornara.



L'intento degli organizzatori è quello di portare “Arte” laddove arte non c'è mai stata, e fare anche di un paesino relativamente piccolo come Stornara, senza attrazioni turistiche permanenti, la meta turistica per gli appassionati di murales e di arte in genere. L’ambizione degli organizzatori è quella di inserire Stornara nei circuiti italiani dei paesi con murales visitati in ogni stagione dell'anno.





>





La giornata del 5 agosto prossimo sarà il clou di una manifestazione-evento mai realizzato prima, visto che sarà una giornata che ha tutti i presupposti per diventare unica nell’intera Capitanata di Foggia e nel Sud Italia.



Saranno presenti alcuni degli Street Artists più famosi e bravi d'Italia e non solo: artisti che hanno decorato coi loro lavori città e paesi italiani ed esteri, e che lasceranno le loro opere ad adornare per anni anche Stornara. Ci saranno infatti: Bifido da Caserta, Alessandro Suzzi da Trani, Chekos da Lecce, No Chance da Bologna, Kris Rizek da Barletta, Moby Dick con Aurora da Roma e Zabou Smith da Londra. Artisti di indubbio richiamo inseriti nei circuiti internazionali di tutto il mondo.



Oltre ai murales, il corso di Stornara si animerà tutta la giornata con due laboratori di pittura per bambini in età scolare, tenuti dai maestri Gioacchino Loporchio di Cerignola e Cosimo Tiso di Ascoli Satriano, entrambi notissimi pittori e scultori.



Inoltre, a partire dalle ore 10 del mattino, pittori in erba di tutte le età lavoreranno ad alcuni grandi pannelli, dipingendo a tecnica e tema liberi. Tutti gli Street Artists avranno a disposizione l'innovativa pittura naturale al 100%, per interni ed esterni, consigliata perfino da Legambiente, l'unica in grado di assorbire ed eliminare gli agenti inquinanti dell'aria, in quanto in grado di degradare le molecole VOC (composti organici volatili) che possono causare allergie e danni permanenti nell'uomo e negli animali.



La giornata del 5 agosto prossimo, vedrà il corso di Stornara animarsi di colori ma non solo. Durante la mattina una Street-Band accompagnerà gli artisti con note musicali. E poi ci sarà il momento conviviale con il pranzo all’aperto, a partire dalle ore 13.30 e chiamato “Strafocates”, sempre nel corso, per gli artisti ed i membri dello staff di “Stramurales”. Nel tardo pomeriggio ci sarà l'esibizione di alcune scuole di danza del paese, in una animata Street-Dance.



La sera alcune associazioni stornaresi daranno vita allo Street-Food, cucinando sempre nel corso. Parallelamente ci sarà anche lo Street-Music fino a tarda notte.