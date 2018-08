Nel quartiere delle ceramiche Orecchiette nelle ‘nchiosce’

GROTTAGLIE - La tipica pasta pugliese, le orecchiette regine delle tavole di tutta la uglia, sarà per due giorni protagonista a Grottaglie della settima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce’”. Lunedì 6 e martedì 7 agosto, nel quartiere delle Ceramiche, si svolgerà l’evento tutto made in Grottaglie, appuntamento estivo che per la prima volta si svolgerà nel quartiere artigianale e turistico.



Ad organizzare la kermesse è Cosimo Sanarica, che ha previsto la partecipazione di 8 chef, tutti rigorosamente grottagliesi, pronti a far degustare la loro versione di orecchiette.





Tante le ricette, anche gluten free, per un percorso di gusto che partendo dalla tradizione approderà alle più recenti rivisitazioni. Ad intrattenere il pubblico ci saranno pure i musicisti e le cantine che accompagneranno ogni piatto, sempre tutto made in Grottaglie.



L’idea di trasferire la manifestazione nel quartiere delle Ceramiche è legato al fatto che si tratta di un’edizione tutta grottagliese, e la zona simbolo della città di Grottaglie con le sue 50 botteghe di ceramisti, è davvero luogo ideale per far festa alla città, alle tradizioni ed alla storia, per portare residenti e turisti alla ricerca non solo delle tipicità gastronomiche ma anche delle bellezze artistiche e culturali. “Crediamo nel turismo esperienziale ed enogastronomico – ha affermato il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò – ed eventi come questo lo dimostrano. Sono sicuro che i nostri chef sapranno stupire i visitatori in uno dei posti artistici più ambiti della nostra città”.



Loredana Ballo preparerà “Orecchiette al dolce fico e datterino, con croccante mandorla pugliese e gocce di formaggio Don Carlo”, Maria Carmela D'Acunto “Orecchiette al pesto di capperi e olive con pomodoro giallo e polvere di tarallo”, Angelo Capriglia “Orecchiette al profumo di limone con cozze e fiori di zucca, con una spruzzata di pane verde, olio all’aglio e pomodoro secco”, Emanuele Lenti “Orecchiette con cime di rape e acciughe” e “Orecchiette con pomodoro e cacioricotta”, Adriano Schiena “Orecchiette con ricotta aromatizzata, percoca caramellata, crumble di arachidi



e vincotto”, Rosario Chiloiro “Orecchiette al ragù di cinghiale in bianco alle bacche di ginepro con briciole di pane tostato in olio extravergine d'oliva, aglio e peperoncino rinfrescato da una pioggia di prezzemolo”, Anna Donatelli (gluten free) “Orecchiette con pomodoro fresco, cipolla rossa di Tropea e basilico” e “Orecchiette e rape al profumo d’estate con menta e limone” e Salvatore Carlucci per ricordare ‘acquasale’ “Orecchiette mantecate con salsa di pomodoro fermentato, cumarazzo (carosello salentino) marinato all’olio essenziale di origano, agrodolce di cipolla e croccante di frisella”.



Oltre alle degustazioni ci saranno tanto spettacolo e folclore nella due giorni enogastronomica, tra cui la novità il “Carillon vivente” creato dall’attore Mauro Grassi che vede una ballerina insieme al suo pianista esibirsi su un pianoforte, spettacolo che sarà tenuto in via Crispi, la strada storica del quartiere delle Ceramiche, per incantare cittadini e turisti. Immancabili saranno inoltre i bandisti che intratterranno il grande pubblico con diversi generi musicali. Come anche l’aperitivo e dj set sulla terrazza della storica bottega di Domenico Caretta Maioliche (via Caravaggio, 2). Se il 6 agosto si esibiranno Guido Balzanelli e Francesco Cofano, il giorno 7 ci sarà la selezione musicale di Antonio Piergianni, il tutto circondato da bollicine e prodotti tipici.



E per chi non si accontenta solo di mangiare, bere e ascoltare musica ma vuole anche mettere le mani in pasta, troverà il laboratorio per imparare a preparare manualmente le orecchiette a cura dell’Associazione Utopia di Grottaglie.



Orecchiette nelle ‘nchiosce sarà inoltre un’edizione dedicata al rispetto dell’ambiente: i piatti e le posate saranno monouso biodegradabili e, per l’occasione, ci saranno eco-volontari pronti ad aiutare il visitatore a gettare i rifiuti nei giusti contenitori. Inoltre, Cosimo Sanarica regalerà tre alberi da piantare nel quartiere delle Ceramiche.



Orecchiette nelle ‘nchiosce è organizzato dalla società K202/M.A.O con il patrocinio di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche.