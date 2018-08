In arrivo l’appuntamento più rovente dell’estate

TORRE SANTA SUSANNA - L’estate non è abbastanza rovente? Non c’è da preoccuparsi perché arriva la Festa del Peperoncino a Torre Santa Susanna. Per due giorni di seguito, a partire da domani 3 agosto 2018, torna l’evento più piccante e rovente, almeno per la bocca, dell’estate.



Sulla via provinciale per San Pancrazio, il 3 ed il 4 agosto, si svolgerà l’evento dedicato ad uno dei prodotti molto amati dai meridionali e da numerosi pugliesi. La festa, alla IX edizione, è organizzata da Asd Amatori Gioventù Sport Torre.





Due serate per palati forti con specialità piccanti, menu tipici locali, nazionali e internazionali, area beer fest, tanta musica e spettacolo. Durante l’evento sarà possibile, inoltre, acquistare peperoncini e non solo nel grande mercatino allestito all’interno degli spazi della festa.



Venerdì 3 agosto, inoltre sarà il giorno del primo expo carnevale, realizzato in collaborazione con l’associazione Ebalon, con i carri del carnevale torrese e l’esibizione delle scuole di ballo. Chiuderà la serata il concerto dei Terraross.



Sabato 4 agosto torna l’attesissimo appuntamento con la gara di mangiatori di peperoncino con in palio un soggiorno per 2/4 persone a Barcellona, un buono per un volo aereo del valore di 150 euro e un buono carburante da 50 euro. Finale in musica con il concerto dei Seventy Level e animazione musicale. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 347.5807077.