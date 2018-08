Pizzica, rievocazione storica e arte e per

PULSANO - Pizzica sotto le stelle, la rievocazione storica di antiche gesta spartane, con un mercatino dell’artigianato, mostra d’arte ed un’altra di auto d’epoca, nonché divertimenti per i bambini caratterizzeranno la serata di domani, 2 agosto a Pulsano, grazie all’iniziativa “Pulsano sotto le Stelle 2018 - Pizzica Pizzica Ballati Tutti Quanti" organizzato dall’associazione “Pulsano d'A Mare” con il patrocinio del Comune di Pulsano e la collaborazione di alcune attività commerciali.



L’appuntamento è aperto a tutti, a partire dalle ore 21 e sino alle 24, e si svolgerà a Lido Silvana. Per l’occasione, annunciano gli organizzatori, la strada Litoranea Salentina, nel tratto a partire dall'incrocio di via del Serrone sino al Gran Bazar, sarà destinata ad area pedonale e quindi totalmente chiusa al traffico veicolare.





L’atmosfera ed il folclore musicale, insieme con il ballo, saranno garantiti dall’animazione e dalla professionalità dei gruppi di ballo “I Pizzicareddi & Beddu ci Balla”. Per la parentesi dedicata alla storia, ed in particolare alle antiche gesta degli Spartani, l’evento è affidato a “I Cavalieri de li Terre Tarantine”, che rievocheranno momenti storici della Magna Grecia attraverso la vestizione dell’oplita, la danza pirrica ed il combattimento eroico omerico.



A far da cornice ad i due eventi principali ci saranno il mercatino dell’artigianato, la mostra d’arte dell'associazione “I colori dell'anima” di autori noti e la mostra d’auto d’epoca a cura dell’associazione “Altri Tempi”. Saranno inoltre allestiti i giochi gonfiabili per il divertimento dei più piccoli. I parcheggi, 600 in tutto, saranno garantiti a Pezza Rossa (accanto al Costa Azzurra) ed a Fata Morgana (con ingresso da via Bosco Caggione). Ulteriori informazioni, su questo ed altri eventi, sono pubblicate sul sito web “Pulsano d’A mare”.