L’aeroporto Wojtyla sempre più collegato a Mosca e Londra

BARI - Il volo diretto Bari-Mosca raddoppia già da questa settimana, mentre Bari-Londra Gatwick sarà confermato da fine ottobre e per tutta la stagione invernale con due frequenze settimanali. Sono le ultime novità che giungono dalla società Aeroporti di Puglia per lo scalo aeroportuale Karol Wojtyla a Bari-Palese.



La decisione del raddoppio del volo diretto a Mosca giunge a poco più di un mese dall’avvio della linea di volo diretto, visto il grande successo, la compagnia aerea S7 Airlines, ha deciso che a partire dal prossimo 7 agosto 2018, le frequenze saranno raddoppiate.





Al volo della domenica, infatti, si aggiungerà fino al 23 ottobre 2018 anche quello del martedì, permettendo ai passeggeri soggiorni più lunghi e favorendo così le coincidenze garantite dal network domestico ed internazionale del vettore, a supporto del traffico incoming proveniente da un’area di grande appeal per la Puglia.



I voli saranno operati, sia il martedì che la domenica, con partenza da Bari alle ore 14.30 ed arrivo a Mosca, aeroporto di Domodedovo, alle ore 19.20 e ritorno da Mosca alle ore 10.45 con arrivo a Bari alle 13.35.



Per S7 Airlines, che continua la propria espansione in Italia, il Karol Wojtyla di Bari è il decimo aeroporto italiano collegato, è la prova dell’importanza dell’Italia nei piani di sviluppo di S7 Airlines. I turisti Italiani potranno ora visitare Mosca e proseguire il loro viaggio per San Pietroburgo o per qualsiasi altra destinazione all’interno della Federazione Russa o delle Repubbliche ex sovietiche. I passeggeri russi potranno agevolmente raggiungere Bari, meta importante per i pellegrinaggi grazie alle reliquie di San Nicola, punto di partenza per il traffico croceristico e porta ideale per visitare le bellezze architettoniche, culturali e gustare le eccellenze enogastronomiche che la Puglia offre.



Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ha espresso soddisfazione per i risultati sin qui ottenuti dal collegamento che registra un coefficiente di riempimento medio pari al 95% dei posti offerti, costituito prevalentemente da traffico incoming, a conferma del grande interesse della Russia per il territorio pugliese.



C’è poi la compagnia easyJet che ha conferma, per la prossima stagione invernale, il volo diretto Bari-Londra Gatwick con due frequenze settimanali, il martedì ed il sabato con partenza da bari alle ore 20.10 ed arrivo a Londra alle ore 22.05 e partenza da Londra alle ore 15.55 ed arrivo a Bari alle ore 19.40. Il collegamento, già in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile del vettore e sui canali GDS, sarà operativo, a partire dalla fine di ottobre 2018.



I nuovi voli operati da easyJet si aggiungono a quelli già in essere ormai da tempo tra Bari e Brindisi e Milano Malpensa e tra Brindisi e Parigi Orly, Ginevra e Basilea, e rappresentano un ulteriore opportunità di collegamento per gli scali pugliesi con città europee importanti per turismo e commercio.