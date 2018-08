Campo di gioco da basket al molo San Nicola per gli Europei U18

BARI - Il torneo di qualificazione al Campionato Europeo under 18 di pallacanestro 3x3 si svolgerà a Bari il 3 ed il 4 agosto prossimo. Il campo di gioco sarà davvero straordinario in quanto allestito sul molo San Nicola.



La manifestazione, organizzata dalla Fiba in collaborazione con Fip e Fip Puglia, con il patrocinio di assessorato allo Sport del Comune di Bari, Regione Puglia e Coni Puglia, riguarda lo sport del momento, quello che solitamente in America si gioca tra amici nei campi presenti in strada o davanti al canestro posto nel giardino di casa, 3 contro 3. Una specialità sportiva che si sta diffondendo in tutto il mondo (l’Italia vanta il più alto numero di tesserati al mondo, 7.895 al 1° novembre 2017) e che arriverà alle Olimpiadi di Tokyo del 2020.





>





Si gioca su un campo con un solo canestro, per un unico periodo da 10 minuti, e con squadre formate da tre giocatori più un sostituto. Ogni tiro realizzato dentro l’arco vale 1 punto, da dietro l’arco 2 punti, ogni tiro libero segnato 1 punto. Ciascuna azione d’attacco può durare al massimo 12 secondi.



Nel torneo di qualificazione maschile, l’Italia esordirà nel girone B con la Lituania (venerdì 3, orario previsto ore 10.10), per poi chiudere il programma di giornata contro la Lettonia (ore 20.50), ed affrontare l’indomani, sabato 4 agosto, la Polonia la mattina (ore 11.30) e la Slovacchia poi (ore 18.50). Nell’altro raggruppamento ci sono Ucraina, Andorra, Germania, Svizzera e Irlanda.



Doppio impegno di venerdì 3 agosto anche per le azzurrine, che debutteranno nel girone A contro la Spagna (orario previsto 11.50), per poi affrontare Andorra (19.50). L’indomani, sabato 5, la nazionale femminile giocherà la terza gara contro la Lituania (10.30). Nel girone B femminile ci sono Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Turchia.



In palio, per ciascun torneo, quattro posti per altrettante squadre per Debrecen, in Ungheria, dove dal 31 agosto al 2 settembre si disputerà la Fiba Europe Cup 3x3 U18, per l’assegnazione del titolo continentale. Alla fase finale si qualificano direttamente le prime classificate dei gironi, mentre gli altri pass andranno alle vincenti delle semifinali incrociate fra seconde e terze, le ultime gare in programma sabato 4 agosto (dalle 19.50).



Gli altri due gironi di qualificazione, sia femminile che maschile (C e D) si disputeranno contemporaneamente il 4 e 5 agosto a Voiron (Francia) ed a Szolnok (Ungheria). Dopo la finali nazionali giovanili disputate a Grotte di Castellana, le qualificazioni all’Europeo u18 sono l’evento clou dell’estate pugliese dedicata al 3x3.



La manifestazione sportiva è stata presentata nella sede del Comune di Bari alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, da Gaetano Laguardia, vice presidente vicario della Federazione Italiana Pallacanestro, Angela Adamoli, tecnico nazionale Fip 3x3 e allenatrice nazionale femminile campione del mondo, Angelo Ciliberto, presidente regionale del Coni, e Margaret Gonnella, presidente del Comitato Regionale Fip Puglia. All’incontro hanno partecipato Giulia Ciavarella e Giulia Rulli, nazionali campionesse del mondo 3x3, e gli atleti Giulia Buongiorno e Nicolò Ianuale.