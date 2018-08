Due settimane di spettacoli per l'estate a Bari

BARI - Quaranta appuntamenti da seguire e godere in due settimane nella città di Bari tra musica, vino, gastronomia, performance multisensoriali, dj set, teatro, danza, arte di strada ed esposizioni di dischi in vinile con la “Festa del Mare”.



L’iniziativa è promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione ed organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari, ed è in programma dal 10 al 24 agosto prossimi in varie location del capoluogo pugliese. Saranno due settimane di musica dal vivo e performance multisensoriali, spettacoli di teatro, danza e arte di strada, per animare l’estate a Bari nel periodo a cavallo di Ferragosto. Un programma ricco che, idealmente, proseguirà dal 25 agosto con la programmazione del Bari Piano Festival (di cui Puglia positiva darà notizia tra qualche giorno, ndr).





Da Santo Spirito a Torre a Mare, la “Festa del Mare” toccherà spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e frequentati dai baresi, che ogni sera avranno l’opportunità di trovare occasioni di svago e intrattenimento pensate anche per le tante presenze turistiche.



“Cresce l’attrattività della nostra terra, con un’offerta ampia e integrata che si propone ai turisti ed ai residenti – afferma il sindaco Antonio Decaro - diversamente non saremmo riusciti ad ottenere i risultati importanti di questi ultimi anni, in cui la Puglia si conferma tra le mete preferite dai flussi turistici. Puglia è ormai un brand con percentuali di crescita tra le più alte del Paese, e in questa cornice Bari si conferma anche quest’anno prima per numeri di arrivi, grazie alla capacità ricettiva, e quarta per presenze”. Negli ultimi anni Bari ha registrato un +8% nel 2016 e un +14% nel 2017, per una crescita complessiva del 22 %. Se guardiamo agli stranieri, il dato è +15% nel 2016 e +25% nel 2017, quindi +40% solo negli ultimi due anni.



Da aggiunge che l’attrazione dei baresi per il mare è straordinaria e non conosce crisi. Ogni sera sul lungomare intere famiglie e gruppi di persone arrivano dai quartieri interni e dai Comuni limitrofi con il necessario per trascorrere una serata all’aria aperta, sedie, cena al sacco, anche solo per restare sul marciapiede del lungomare. Il luogo estivo più amato per fare comunità, per questo la “Festa del Mare” avrà come palcoscenico naturale proprio la costa barese.



La “Festa del Mare” avrà un epicentro sulla terrazza del fortino Sant’Antonio, uno dei luoghi più belli e simbolici della città, un antico bastione che per sua natura risponde perfettamente alle Linee guida del Ministero, che proprio nei beni culturali individua le principali risorse su cui investire. Ogni sera, per 14 giorni, la terrazza del fortino ospiterà una lounge con una nutrita comunità di dj e uno spazio dedicato alla mostra mercati di dischi in vinile; da questo epicentro, da Nord a Sud, si irradieranno diversi eventi programmati per blocchi di tre giorni, con un festival di teatro popolare a Santo Spirito, una rassegna musicale con tribute band e rock band emergenti con repertorio originale sul lungomare di san Girolamo, una rassegna di teatro e danza nella città vecchia, a cura di Vito Signorile e in collaborazione con l’associazione commercianti di Bari vecchia, un festival degli artisti di strada ancora a Bari vecchia e una tre giorni di dj set con ospiti internazionali curata da L’Eremo club in collaborazione con Radionorba a Torre a Mare.



La terrazza del Fortino di Sant’Antonio, dalle ore 19 alle 2 di notte, per tutta la durata della rassegna, diventerà il regno del vinile con Bari Vinyl Connection, spazio curato dal Summit Club Bari comprendente un’esposizione di dischi e dj set affidati ogni sera a specialisti della consolle, con una finestra, il 12 agosto, dedicata a Dj Trip, al secolo Cesare Tripodo, lo storico e compianto dj del Rainbow e del Renoir, che arrivò secondo ai campionati europei di DMC dopo aver vinto quelli italiani.



La festa si aprirà il 10 agosto, a partire dalle ore 21 sulla spiaggia di “Pane e pomodoro” con un evento straordinario, che al Vittoriale ha letteralmente sedotto i partecipanti: il multisensoriale Triplo Silent-WiFi Concert, da ascoltare solo con speciali cuffie wi-fi, ce ne saranno 1500, al quale daranno vita il curatore Kekko Fornarelli, Alessio Bertallot e Andrea Vizzini, grandi nomi della musica contemporanea.



Tre giorni di concerti sono previsti a San Girolamo a cura di Walter Tarallo. In piazzetta Paisiello il 10 agosto (ore 21.30) saranno di scena le tribute band Baila (Zucchero) e Condotto 7 (Ligabue), l’11 agosto Monster of Bari (Deep Purple) e Cultster (The Cult) e il 12 agosto (ore 20.30) Rhomanife, Pebble on the Beach e No Bra Club. Riflettori sul teatro popolare dal 13 al 15 agosto (ore 21.30), in largo Cristoforo Colombo, a Santo Spirito, rispettivamente con gli spettacoli di Dante Marmone, Gianni Colajemma e di Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti.



Vito Signorile è, invece, il curatore della sezione “Love and the Sea”, con spettacoli in replica per tre giorni, dal 16 al 18 agosto, in quattro luoghi diversi della città vecchia. Alle ore 20 Rocco Capri Chiumarulo e Terrae presenteranno “Canti e disincanti. Tradizioni e tradimenti” al Fortino Sant’Antonio, dove alle ore 23 Betty Lusito e Pino Petrella proporranno “L’amore a dispetto”. Due gli spettacoli in piazzetta Santa Scolastica, alle 19.30 e alle 21 “Bari 3.0” con Davide Ceddìa e alle 22.30 “Odore di Bari” con Nico Salatino. In piazzetta Maurogiovanni doppia recita, alle ore 20.30 e alle 22, per lo spettacolo di danza di Mimmo Innanone e AltraDanza, mentre alle 23.30 Maria Giaquinto e Giuseppe De Trizio presenteranno “Canti e Conti”. Infine, piazza del Ferrarese ospiterà alla mezzanotte la performance dei Tangheros di Tangos.



La “Festa del Mare” prevede, ancora, dal 19 al 21 agosto, per i vicoli e le piazze di Bari Vecchia (ore 21), B.Arts-Festival degli artisti di strada con giocolieri, maghi, trampolieri, acrobati e musicisti, organizzato dall’associazione culturale Trik&Ballak.



Infine, a Torre a Mare, nella piazza della Torre, dalle ore 21, il 22 e 23 agosto sono previsti i dj set a cura di Eremo Club, mentre il 24 agosto è in programma il dj set di Marco Guacci a cura di RadioNorba. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili. Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina Fb “Festa del Mare Bari”..