In un centro diurno residenziale nasce l’orto sociale per disabili

BARI - Un orto a misura ma soprattutto ad altezza di disabile, in particolare di chi è costretto in carrozzina e non può chinarsi verso la terra, madre dei frutti più buoni in assoluto. E’ quanto realizzato al quartiere San Pasquale di Bari, nel centro diurno e residenziale “La Nostra Casa” ed inaugurato ieri, 30 luglio, alla presenza dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso.



L’iniziativa fa parte del progetto “Tutti pazzi per l’orto”, ammesso a finanziamento ad esito dell’avviso dell’assessorato al Welfare “Creatività e movimento oltre le barriere”, attraverso il 5x1000, e finalizzato a perseguire obiettivi di socializzazione, crescita culturale, conoscenza del territorio e benessere psico-fisico dei partecipanti attraverso la realizzazione di progetti rivolti a minori e adulti con disabilità.





Il progetto, curato dall’associazione “Effetto Terra” in collaborazione con la cooperativa sociale “Arcoiris”, intende sperimentare nuovi percorsi di socializzazione, formazione e autonomia per persone con disabilità (motorie e intellettive), valorizzando e mantenendo da un lato le aree verdi de “La Nostra Casa”, dall’altra l’orto sociale “Campagneros”, nel quartiere San Pasquale, gestito da “Effetto Terra”. In una piccola area coltivabile all’interno dell’area di pertinenza de “La Nostra Casa”, infatti, è stato realizzato un piccolo orto biologico. E’ stato ricavato in un cassone di legno, è sopraelevato ed è predisposto in zona carrabile, in modo da consentire a chi è costretto in carrozzina di potervi accedere in maniera comoda come fosse un ‘normale’ tavolo di lavoro. La manutenzione dello stesso avverrà con la supervisione di educatori ed operatori.



Il progetto "Tutit pazzi per l'orto" è finalizzato a diversi risultati attravso percorsi di accompagnamento per creare possibilità di impiego/formazione ed inserimento sociale insieme con il il migliotamento ed il mantenimento delle autonomie personali nei casi più gravi e complessi. Oltre all'orto nella sede del quartiere San Pasquale, al rione Japigia, sempre a Bari, è presente l'orto urbano "La Sana Verdura" sempre data in gestione dal Comune all'associazione Effetto Terra.



Nell’area dell’orto sociale “Campagneros”, invece, i partecipanti avranno modo di sperimentare e approfondire le varie tecniche di coltivazione e manutenzione, di prendersi cura di un bene comune e di socializzare con altri cittadini che stanno sperimentando, attraverso la piccola coltivazione sociale, un nuovo stile di vita. In particolare impareranno a seminare, a coltivare, a prendersi cura e quindi a raccogliere i frutti che questa ‘speciale’ madre Terra regalerà come ricompensa di attenzioni e lavoro attento.



L’assessore Galasso ha ufficialmente preso l’impegno di realizzare un piccolo impianto di irrigazione al servizio dell’orto sociale che insiste su un’area incolta di proprietà comunale, annessa all’immobile dato in concessione dall’Amministrazione comunale alle associazioni che qui hanno dato vita al centro diurno. “Nel mese di settembre – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici - contiamo di poter procedere all’intervento che assicurerà l’apporto idrico anche all’orto realizzato nel cassone in legno”.