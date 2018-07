Gli atleti dell’Ateneo di Bari vincono ai Mondiali di canottaggio

BARI - Grandi prestazioni da parte delle nazionale italiana di canottaggio ed in particolare degli studenti dell’Università di Bari che hanno partecipato nei giorni scorsi ai Campionati Mondiali Universitari di Canottaggio U23 a Poznan, in Polonia. La nazionale italiana ha portato a casa 12 medaglie (3 ori, 3 argenti e 6 bronzi), risultando la nazione più medagliata nel mondo e superando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna (8 medaglie ciascuno). Delle dodici medaglie italiane tre (1 oro e 2 bronzi) sono targate UniBa, che non è stata solo presente ma anche vincente. Gli studenti ‘baresi’ hanno quindi contribuito non poco a far salire al primo posto la nazionale azzurra nella classifica del medagliere.



A primeggiare tra tutti è stata la barlettana Paola Piazzolla che si è laureata campionessa del mondo nella specialità 4x pesi leggeri. L’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e studentessa di Scienze Motorie, trasferita a Bari nello scorso anno da Pisa proprio perché Bari vanta di essere tra gli Atenei italiani più ‘accoglienti’ per gli studenti atleti, ha vinto la medaglia d’oro. Terza e quindi medaglia di bronzo per Clara Guerra, che ha gareggiato nella specialità singolo femminile p.l.. Clara Guerra, veneta d’origine, è atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e ha scelto, dallo scorso anno, di studiare a Bari, vantando già un ottimo curriculum accademico.





>





Chiude la galleria delle medaglie il bronzo la barca 2, tutta UniBa e tutta Marina Militare, su cui hanno gareggiato Andrea Maestrale (originario di Posillipo) e Raffaele Giulivo (di Sabaudia), anche loro iscritti a Scienze Motorie. Quarto posto per un solo secondo di distacco per Emanuele Fiume, monopolitano del Gruppo Fiamme Gialle e iscritto all’UniBa, che ha gareggiato nel 2x.



Grande la soddisfazione del rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Antonio Felice Uricchio che ha voluto ringraziare i partecipanti con queste parole: “Bari primeggia nel panorama sportivo universitario italiano per la sua capacità di attrarre atleti di livello, nonostante la lontananza geografica dai principali centri di allenamento federale. La scommessa di personalizzare e rendere flessibili i percorsi è pienamente riuscita e attendiamo per il prossimo anno di accogliere decine di atleti di interesse nazionale, che ci stanno già contattando per le procedure di immatricolazione”.



A questa notizia positiva, si aggiunge quella del presidente del Comitato per lo Sport, professor Silvio Tafuri: “Abbiamo appena perfezionato con la Federazione Italiana Canottaggio una convenzione che consoliderà i rapporti già in essere, portando a studiare a Bari il top del Canottaggio italiano”.



Chiude Angela Notarnicola, coordinatore di Scienze Motorie: “Il nostro corso è ormai la fucina dell’eccellenza sportiva in Italia. Stiamo ricevendo in questi giorni molte domande di iscrizione al test di ammissione, anche da studenti di Regioni del Centro e del Nord Italia; nel frattempo, Il mese di agosto sarà pieno di grandi successi per i nostri atleti, impegnati nelle prossime settimane nei Campionati Europei di Canottaggio e nei Campionati Mondiali Universitari di Canoa e Canottaggio”.