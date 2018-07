La città vecchia rivive con Isola Festival

TARANTO - Tutti mercoledì di agosto, a partire dal 1° del mese più vacanziero dell’anno, appuntamenti vari a Taranto con la manifestazione “Isola Festival” in programma nella Città vecchia, con un evento speciale nel giorno di Ferragosto, il 15 agosto.



L’evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e sponsorizzato dal Duc-Distretto Urbano del Commercio, per tornare ad accendere i riflettori sul centro storico e sulle sue bellezze con una serie di iniziative organizzate dall’associazione “Terra” presieduta da Antonio Santacroce, torna dopo due anni di stop.





Per l’edizione del 2018 importante è stato il sostegno dell’Amministrazione e del Duc, insieme con gli altri partner tra cui Regione Puglia, Marina Militare e Arcidiocesi di Taranto e numerosi sponsor. La manifestazione che vuole generare economia turistica e sociale, con un festival del territorio punta a regalare emozioni attraverso un calendario di iniziative variegato tra musica, spettacoli, teatro, mostre, visite guidate e spazi dedicati alla cultura per popolare, fino a tarda notte, i vicoli, le piazze e ogni angolo della città vecchia.



La novità di quest’anno è rappresentata dall’apertura di numerose residenze private per dimostrare che vivere nel centro storico di Taranto ha il suo fascino, soprattutto per la scoperta di angoli unici. “Isola Festival” è anche occasione per riavvicinare la gente alla Città vecchia affinché riscopra il centro storico con tutte le sue potenzialità.



Si parte alle ore 20 del 1° agosto con “Funzione Tempio della Madre” ed appuntamento davanti alle Colonne doriche dove ci saranno libagioni ed invocazioni in costume, a seguire la cerimonia misterica, quindi danza, musica e parole con “Le volontà della Madre Rea” e, intorno alle ore 23, la cerimonia di commiato dal Tempio per la regia di Santi Spanna. Nella stessa serata, a Palazzo Galeota, con inizio alle ore 20.45, la performance poetica “2pr ovvero se son cerchi si chiuderanno” di Francesca Pellegrino, mentre alle ore 21.45 prenderà il via la presentazione della silloge poetica “Viaggio salvatico” di Giampaolo Mastropasqua e sempre nel palazzo di via Duomo, alle ore 22.15 via alla conversazione con Enrica Fallone editrice con la conduzione di Pasquale Vadalà. In piazza Monteuliveto, dalle ore 21 prima parte del concerto di repertorio tradizionale popolare dell’area jonica che riprenderà alle ore 23 per terminare alle ore 24, proposta dall’associazione culturale “Tarantinìdion”, nell’intermezzo un confronto sul campo con il pubblico in tema di tradizione e cultura popolare con un banchetto allestito con materiale dimostrativo tra cui fotografie, materiale bibliografico e strumentale.



Il Taranto Rock Festival sarà invece protagonista per tutta la serata del 1° agosto, dalle ore 21 alle ore una, all’Arco San Giovanni, per una versione inedita all’interno dell’Isola Festival con diverse esibizioni musicali di gruppi indipendenti. Per chi volesse invece provare a rilassarsi, dalle ore 21 ci sarà “Yoga in piazza” con iscrizioni gratuite, pratica e sequenze profonde e riflessive per una lezione ispirata all'Ananda Yoga, a seguire rilassamento finale accompagnato dal sacro suono delle campane tibetane a cura di “Terra Nuova onlus”, mentre in piazza Duomo e via Duomo, dalle ore 20 alle 24, ci sarà musica jazz-folk-rochi con “Paisiello Street Band”. Tra gli eventi da segnalare anche le visite al museo MarTa (al prezzo di 5 euro), in tre turni, comprendenti ingresso, visita e spettacolo. E poi ancora la “Bottega di San Cataldo” dà appuntamento nel Cappellone della Cattedrale dalle ore 21 alle 24, per “Live sketches artistici” ispirati dai soggetti del “Sammartino” con realizzazione di cartoline in pergamena ed oggetti in ceramica personalizzati. E per chi avesse voglia di cozze, nei campetti della Chiesa di San Giuseppe, in via Garibaldi “Abbasc a’ marina a cozze jè a Reggine” con viaggio nel dialetto e nelle tradizioni tarantine, a partire dalle ore 21, e gara per l’apertura delle cozze accompagnate dalle storie di Enzo Risolvo e degustazioni. Gli artisti di strada si esibiranno in piazza Fontana a partire dalle ore 21 e sino alle 23. Previste anche visite guidate a misura di bambino e famiglie dalle ore 20.30 alle 22 “Alla ricerca dei pittagi di Taranto vecchia”, con premi e spettacolarizzazioni (prenotazione obbligatoria) ed inoltre racconti di naviganti, sirene e sognatori dell’antica Città dei due mari, una speciale visita guidata del periplo della città antica. Tutte le visite guidate prevedono punto di raccolta ed inizio da piazza Duomo (davanti alla sede dell'associazione Terra, per informazioni ulteriori e prenotazioni telefonare al 342.6891892).



L'associazione “Iperuranio” ha invece in programma visite guidate nella Città vecchia a cura di Rosa Risolvo con partenza (ore 20.30, 21.45 e 23) dalla Chiesa di San Giuseppe, nei luoghi di culto e di prestigio storico che saranno aperte in via straordinaria come Palazzo Pantaleo, Cattedrale San Cataldo, Chiesa San Domenico, Palazzo Arcivescovile (informazioni e prenotazioni allo 099.4709611). E poi ancora ingressi gratuiti per le visite agli Ipogei comunali in via Ospizio, Cava n. 99, Cava n. 93, Cava n. 92 e Cava n. 76. Tutte le informazioni sull’evento sono pubblicate sulla pagina Facebook di Isola Festival