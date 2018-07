Visite gratuite al Castello Carlo V e nelle Mura Urbiche

LECCE - A partire da sabato 28 luglio il Castello Carlo V e il tratto nord occidentale delle Mura Urbiche si apriranno a quanti, cittadini e turisti, vorranno conoscerne la storia di questi monumenti di Lecce, attraverso visite guidate gratuite. Con partenza dal maniero del Castello e 18 appuntamenti, dal 28 luglio al 6 settembre 2018, piccoli gruppi (per un massimo 25 persone) potranno effettuare le visite comprendenti performance teatrali e visite teatrallizzate.



Il servizio di visite gratuite è finanziato tramite il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, e si aggiunge a due altre iniziative finanziate dallo stesso bando e realizzate nei pressi dell'info point turistico del Castello:





un ciclo di performance teatrali “Trip, Viaggio nel Salento tra santi e fanti”, a cura dell'associazione culturale Factory Compagnia Transadriatica e un ciclo di visite teatralizzate “Lecce Medioevale” all'interno del Castello, a cura dell'associazione Improvvisart. Per partecipare, dato il numero limitato previsto per gruppo, è necessaria la prenotazione con una telefonata al numero 0832.246517.



Il Castello Carlo V è la più importante fortificazione in Puglia, e della parte nord occidentale delle Mura Urbiche si aggiunge al programma di apertura e visita delle Chiese barocche, concordato con la Curia di Lecce e va, ancora una volta, nella direzione della fruizione dei beni culturali di cui Lecce è ricca. Le visite saranno su due turni (ore 18 e ore 20) e si terranno il 28 ed il 31 luglio, il 2, 5, 7, 9 11, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28 e 30 agosto, il 2, il 4 ed il 6 settembre.