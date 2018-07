Taxi e auto a noleggio: nuove regole in favore di turisti e disabili

TARANTO - C’è un nuovo regolamento comunale per taxi ed auto a noleggio con conducente (Ncc), fino a 9 posti, approvato dal consiglio comunale di Taranto ieri, 26 luglio.



Si tratta del regolamento predisposto dal Suap, dirigente l’avvocato Erminia Irianni, e poi modificato ed integrato dalla Commissione comunale Attività Produttive presieduta da Floriana de Gennaro.





>





È stato un lavoro di studio, suggerimento e proposizione, cui hanno partecipato tutti i consiglieri della commissione, che ha visto apportare molte modifiche. In primis si è cercato di rendere più agevole ai cittadini il trasferimento da/per gli aeroporti e i porti di Bari e di Brindisi: infatti è stata resa obbligatoria per i gestori del servizio taxi anziché facoltativa, tale corsa in ambito regionale, inoltre si è riusciti a concordare con i titolari di licenza un particolare tariffario per il trasporto di persone e bagagli da/per gli aeroporti di Bari e Brindisi: in pratica una corsa per l’aeroporto di Bari dovrebbe costare circa € 60 (a fronte degli attuali € 100), una tariffa di poco superiore rispetto a quella applicata dal servizio Ncc (Noleggio con conducente) che è soggetta ex lege a trattativa tra le parti.



Con l’intento di migliorare il servizio adeguandolo agli standard più evoluti, sono stati introdotti nuovi ‘obblighi e comportamenti’ che dovranno essere osservati dal conducente durante il servizio: obbligo di indossare abbigliamento decoroso (bandito l’uso di pantaloncini, bermuda o canotte) e di trasportare gratuitamente i cani dei passeggeri non vedenti, nonché divieto di fumare e di consumare cibo durante la corsa o nelle piazzole di sosta. I conducenti non dovranno effettuare attività estranee al servizio, forme di pubblicità sul mezzo senza il preventivo nulla osta del Comune, trasportare animali di proprietà personale e applicare contrassegni non autorizzati.



Il servizio dovrà essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, in tal senso è anche prevista la sospensione dell’autorizzazione per la violazione delle norme che regolano il trasporto dei diversamente abili. Per i gestori del servizio con Ape Calessino è stata prevista una forma giuridica di natura commerciale e non quella di associazione culturale.



Le novità approvate dovranno essere recepite nei prossimi bandi di concorso per il rilascio di nuove licenze che, innanzi tutto, dovranno prevedere e stabilire il numero di mezzi ed il tipo di veicoli da attrezzare per i portatori di handicap di particolare gravità. Nei bandi dovranno essere introdotti ulteriori “titoli di preferenza”, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalla L. 21/92 per essere titolari di licenza taxi o per ottenere l’autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.



Costituisce titolo preferenziale, infatti, la capacità di utilizzare per il servizio un’auto elettrica o ibrida, il possesso di laurea in lingue straniere e/o di un diploma attestante la conoscenza di almeno una lingua straniera a livello ‘parlato’ e, infine, non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro comune.



Questo nuovo Regolamento comunale servizio taxi e noleggio con conducente fino a 9 posti, ape calessino, risciò e motocarrozzette rappresenta un importante contributo all’innalzamento dello standard di questi importanti servizi utilizzati dai cittadini e dai turisti.