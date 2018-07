L’Università di Foggia pioniere dei corsi on line in Europa

FOGGIA - L’Università di Foggia in prima fila nell’e-learning, rappresenterà l’Italia nel consorzio europeo sui MOOCs “Massive Open Online Courses”, ovvero corsi on line aperti su larga scala. L’Ateneo pugliese si conferma così pioniere nell’era dell’e-learning, autentico innovatore della formazione professionale erogata attraverso internet.



A riconoscerglielo, stavolta, è ufficialmente la Commissione Europea in occasione dell’affermazione all’European MOOC Consortium-Labour Market (EMC-LM) del valore complessivo di 1 milione di euro per un progetto di formazione online per il lifelong learning (letteralmente “formazione permanente”). All’Università di Foggia andranno 140mila euro ed il progetto prenderà il via il 1° gennaio 2019.





L’Ateneo di Foggia da due anni coordina la rete EduOpen, composta da 18 università italiane. EduOpen è la piattaforma italiana di e-learning, di cui l’Università di Foggia è capofila. Proprio grazie a questo ruolo l’Ateneo foggiano, che fa parte del Consorzio europeo per i Mooc (Emc), in quanto organismo composto dalle maggiori piattaforme Mooc europee (Futurelearn, FUN, Miriadax ed appunto l’italiana EduOpen) con diversi milioni di utenti registrati con un’offerta totale di oltre mille insegnamenti da parte di 280 università europee, ha proposto il progetto sperimentale come modello europeo di formazione online per il lifelong learning.



Si tratta di un prestigioso riconoscimento da parte della Commissione Europea che, come afferma il direttore del Dipartimento di Studi umanistici, professor Pierpaolo Limone, «l’elemento rilevante non è la dotazione finanziaria di questa affermazione, ma proprio il riconoscimento del lavoro che stiamo svolgendo. La Commissione Europea si è congratulata per la nostra iniziativa e negli incontri organizzati a Bruxelles ha sottolineato la validità della nostra sperimentazione. Un successo molto importante, se si pensa che l’iniziativa è stata ispirata da una piccola università come quella di Foggia. Un successo che ci conferma all’avanguardia nel settore e che richiederà una grande partecipazione di tutto il Dipartimento di Studi umanistici».



Il professor Limone sprizza orgoglio da tutte le parti non solo per averlo vinto, quanto per il riconoscimento ottenuto dalla Commissione Europea: una sorta di accreditamento formale per aver contribuito, attraverso la piattaforma EduOpen, a costruire una nuova era nella didattica delle università italiane. La chiave ‘vincente’ del progetto sta nella complementarietà tra le competenze sul lifelong learning ed il lavoro sugli ambienti di apprendimento digitali, quest’ultimo effettuato proprio dal professor Limone, così come riconosce che un un ruolo importante, per la stesura del progetto e per il coordinamento del centro e-learning di Ateneo, l’ha avuto la professoressa Anna Dipace ricercatrice in Pedagogia Sperimentale, che insieme con tutti i colleghi dell’area pedagogica dell’Università di Foggia, porterà avanti questa iniziativa strategica.



Responsabile scientifico del progetto sarà il professor Pierpaolo Limone che sarà coadiuvato dalla professoressa Isabella Loiodice (ordinario di Pedagogia Generale e Sociale).