Sul palco i finalisti del

PALO DEL COLLE -

Francesco Circelli, Marokiki e il collettivo Karavam Sahel sono i giovani talenti pugliesi ammessi alla prima edizione del “Palo Jazz Contest” in programma questa sera, 26 luglio. Sono stati selezionati tra i numerosi candidati che hanno inviato file audio sottoposti all’attenzione ed al giudizio della commissione tecnica formata da Pietro Lomuscio, Lorenzo Cellamare e Donatello D’Attoma.



Prima del concerto conclusivo, in programma dalle ore 20 di oggi, in piazza Santa Croce a Palo del Colle, e quindi di decretare il vincitore scelto dalla giuria tecnica costituita da Vincenzo Maurogiovanni, Vito Ottolino e Nicola Pannarale, verrà presentato l’album Kaleido Sea: cd punto di incontro dove si uniscono le diverse esperienze e sensibilità musicali dei tre artisti facenti parte della giuria. Il trio Maurogiovanni-Ottolino-Pannarella presenta un repertorio di composizioni originali che spaziano da episodi onirici all’incedere di ritmiche sonore.





Il concorso indetto dal Comune di Palo del Colle, vede in finale due partecipanti provenienti dalla provincia di Lecce. Anche questo è un segnale, secondo l’assessore comunale alla Cultura Sapia Pugliese che l’edizione “all’anno zero di questo contest tutto dedicato al jazz, è simbolo che questo è un linguaggio musicale unitario, che unisce anche punti distanti dalla nostra comunità. Puntiamo ad un’ apertura maggiore, che possa crescere sempre di più con una partecipazione maggiore nelle prossime edizioni”.



A completare la serata ci sarà un momento di ricordo per Vittorio Bari con la fondazione che porta il suo nome: sarà proprio attraverso la musica che il ricordo di Vittorio non svanirà mai. Morto prematuramente all’età di 38 anni, nel 2012, è stato un cantante lirico, da sempre incantato dalla ‘magia’ della musica e del teatro, tanto da essere anche attore,. Un amore che lo ha visto premiato con il “Premio Diomede alla Memoria 2014” a Canosa di Puglia per la sua breve ma intensa carriera artistica.