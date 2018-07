Tra le ceramiche in arrivo “Vino è... musica”

GROTTAGLIE - Cinquantotto aziende vitivinicole di tre regioni del Sud Italia, fra cui la Puglia, saranno protagoniste della IX edizione di “Vino è…musica” il tour on the road per il quartiere delle ceramiche di Grottaglie. L’evento estivo dedicato all’artigianato e all’enogastronomia d’eccellenza, organizzato dall’Associazione Intersezioni, con il sostegno dell’Assessorato Agricoltura della Regione Puglia, si terrà il 27 ed il 28 luglio prossimi.



Ad accogliere le eccellenze locali ed i degustatori sarà lo storico quartiere delle ceramiche di Grottaglie, per una due giorni con vini ed agroalimentari che accompagneranno il viaggio, in lungo e in largo, nelle storiche botteghe, frantoi ipogei, antichi palazzi, ‘nchiosce (vicoli chiusi del centro storico), le stanze fresche del Castello Episcopio, e le terrazze panoramiche che si affacciano sulla gravina di San Giorgio.





Quest’anno, inoltre, l’offerta si è ampliata con l’appuntamento a Masseria Palombara (Oria), a partire dal 24 e sino al 26 luglio, con il Blind Tasting, il contest chef e il seminario tecnico-scientifico sull'uso dei lieviti in viticoltura.



“Vino è... musica” è un appuntamento estivo di grande spessore in quanto oltre alle prelibatezze ed ai ‘frutti’ della terra pugliese, offre anche musica ed artigianato, pretesti strategici per attrarre visitatori, turisti e wine lovers.



Protagoniste, come già detto, 58 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Puglia, dalla Basilicata e dalla Campania. Ospiti d’eccezione oltre i vitigni autoctoni pugliesi (Negramaro, Primitivo, Nero di Troia, etc), il Grottino di Roccanova, vino DOC prodotto nella provincia di Potenza, portato in degustazione dalle cantine della Basilicata e dal Consorzio Qui Vulture, e i vini bianchi macerati.



I produttori vitivinicoli si racconteranno nelle varie formule previste dalla manifestazione: il percorso on the road, i laboratori di degustazione e il prestigioso Blind Tasting per l’assegnazione del “Premio Enologico Vino è Musica edizione 2018”, presieduto anche quest’anno dall’assaggiatore internazionale di vini Enzo Scivetti, a capo di una delegazione di esperti e buyer internazionali. Il riconoscimento quest’anno si estende anche al mondo degli chef che in un contest dedicato per questa edizione all’orto si sfideranno oggi, 26 luglio, nella cena di anteprima all’interno dell’antica Masseria Palombara di Oria. Ai fornelli (per l’evento sono previsti posti riservati) per l’occasione ci saranno Rocco Violante, Alessandro Sammarco, Guido Grasso, Vanni Cafagna e Gianfranco Palmisano.



Mentre sarà ad accesso popolare l’appuntamento che dal 27 luglio si aprirà nello scenario del quartiere delle ceramiche di Grottaglie. I banchi d’assaggio sfioreranno la maestria delle botteghe ceramiche, quella dei 12 gruppi musicali in esibizione, e quella delle postazioni gastronomiche che da sempre accompagnano la scoperta on the road di Vino è Musica. Quest’anno le proposte sono firmate da Rocco Violante con il suo panino d’autore, Valentina De Palma con il suo ‘puerk v’stut’, Guido Grasso con la ‘tortillas di mare’, Vanni Cafagna con una ‘apulian crepe’, e Gianfranco Palmisano con il ‘panino bombetta gaonas’.



Ma il vino si ritrova anche nei laboratori per cui è necessaria la prenotazione. Sette in totale curati da AIS e Slow Wine insieme all’attivissima condotta Slow Food di Grottaglie non a caso intestata a ‘Vigne e Ceramiche’. L’abbinamento cibo-vino sarà infatti curato proprio dai ristoranti locali soci della condotta grottagliese.



Padrino dell’iniziativa di quest’anno è il noto conduttore televisivo ed esperto di eno-gastronomia, Federico Quaranta, noto insieme a Tinto, per il famoso programma cult di Radio 2 ‘Decanter’ e volto di punta delle trasmissioni TV La Prova del cuoco e Linea Verde Orizzonti.



Vino è Musica è progetto inserito in una più ampia programmazione progettuale dal titolo “Acqua e Terra” del Comune di Grottaglie a valere sul fondo di sviluppo e coesione – FSC -2014-2020 “Patto per la Puglia”, avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato Regionale all’industria turistica e culturale.