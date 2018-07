Grande musica con cantanti e gruppi d'eccezione per

MOLFETTA - La città di Molfetta torna ad ospitare il grande jazz con l'iniziativa dell'estate 2018 "Molfetta in Jazz", la rassegna organizzata dalla Music Art Management con direttore artistico Carlo Gallo, in collaborazione con l’Assessorato Cultura e Turismo della Città di Molfetta.



Tre gli appuntamenti in programma, tutti ad ingresso gratuito, che vedranno ospiti Matteo Brancaleoni, Gegè Telesforo, i “Dirotta Su Cuba & Fabrizio Bosso”. Il primo concerto è per venerdì 27 luglio con Matteo Brancaleoni Quartet al Chiostro San Domenico, con ingresso libero a partire dalle ore 21. Soprannominato “The italian crooner”, Matteo Brancaleoni, è stimato da personaggi del calibro di Renzo Arbore, Maurizio Costanzo, Fiorello e Michael Bublè con il quale ha duettato dal vivo a Roma, nel 2007 durante un suo concerto.





Brancaleoni è ormai ritenuto uno degli interpreti italiani di spicco del songbook americano. Fra i dieci migliori cantanti jazz italiani nel referendum 2012 dei lettori della rivista “JazzIt”. Negli anni ha avuto la fortuna di poter collaborare, fra gli altri, con jazzisti del calibro di Franco Cerri, Renato Sellani, Gianni Basso e Fabrizio Bosso. Affiancato spesso al suo idolo Frank Sinatra, Matteo Brancaleoni negli anni si è costruito uno stile sempre più personale e ben definito.

Artista dal talento poliedrico, cantante, attore, voce radiofonica e giornalista è stato premiato nel 2008 come Miglior Nuovo Talento ad Elba Jazz. Il suo debutto discografico “Just Smile” e il suo secondo album “Live In Studio” sono stati accolti entusiasticamente dal pubblico e dalla critica nazionale ed internazionale.



Il crooner italiano, a Molfetta, renderà omaggio proprio al suo idolo Frank Sinatra, tra gli artisti più celebrati al mondo, interprete inimitabile, tra i personaggi più affascinanti dello spettacolo e più influenti del XX secolo, una vera e propria leggenda americana. Il viaggio musicale partirà dagli esordi di Sinatra e si snoderà fra le canzoni dello straordinario repertorio del cantante italoamericano da “I’ve Got You”, “Under My Skin”, “Fly Me To The Moon”, “Night and Day” fino a “My Way”, “New York New York”, “Strangers in The Night” ed “All The Way”.



A questo appuntamento per la rassegna “Molfetta in Jazz”, seguiranno quelli con il foggiano Gegè Telesforo (10 agosto) in fun slow ride al Chiostro S. Domenico e con i “Dirotta Su Cuba & Fabrizio Bosso” (24 agosto) nell’Anfiteatro di Ponente,



Una rassegna musicale di gran classe, con ricercate proposte internazionali e occasioni d’ascolto uniche, un programma ricco e variegato, dedicato ad un genere in cui la musica jazz incontra le melodie più sofisticate della musica italiana e non solo.