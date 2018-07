Mostra d’arte dedicata all’artista pugliese d’adozione Pietro Guida

LECCE - Sono circa trenta le opere astratte di Piero Guida, protagoniste dell’estate 2018 del Museo provinciale Sigismondo Castromediano a Lecce, con la mostra inaugurata lo scorso 20 luglio intitolata “Pietro Guida. Opere costruite 1960-1975”.



L’esposizione, allestita sino al 30 settembre 2018, organizzata dal Polo biblio-museale della provincia di Lecce e dall’Assessorato all’Industria turistica e Culturale della Regione Puglia in collaborazione con la Provincia di Lecce, si inserisce in un percorso di ricerca e valorizzazione delle esperienze più significative della storia dell’arte contemporanea pugliese, e prosegue i due progetti espositivi dedicati nell’ultimo biennio a Ezechiele Leandro ed a Edoardo De Candia.





L’esposizione 2018, attraverso l’esibizione di opere scultorie (che saranno installate nel cortile esterno e nell’ingresso del museo), disegni e una sezione documentaria di fotografie e pubblicazioni d’epoca a firma del noto critico d’arte dell’epoca Franco Sossi, intende puntare l’attenzione esclusivamente sulla fase sperimentale della ricerca, datata tra gli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, dell’artista pugliese d’adozione, Piero Guida. Nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) nel 1921, è infatti legato alla città di Lecce e quella di Manduria, essendo stato dal 1960 al 1971 docente di scultura all’Accademia di Belle Arti di Lecce e poi residente nella città in provincia di Taranto. Negli anni del post diploma di scultura all’Accademia di Belle Arti di Napoli nel 1947, aderisce al “Gruppo Sud”, insieme con Renato Barisani, Gennaro Borrelli, Raffaello Causa, Renato De Fusco, Anna Maria Ortese, Armando De Stefano, Guido Tatafiore, e diviene uno dei protagonisti del rinnovamento culturale del capoluogo campano. Dopo il 1975 ritorna ai temi della scultura figurativa, dal mito allo sport, alla religione. Vive e lavora a Manduria in una grande casa-studio circondata dalle opere concepite negli ultimi sessant’anni.



La mostra nel museo provinciale di Lecce, è omaggio ad un maestro della storia dell’arte italiana meridionale, attraverso un vero e proprio focus sugli anni sperimentali della sua scultura, a chi, ultranovantenne, conserva la prodigiosa energia della vera arte.



Con questa iniziativa continua l’attività di collaborazione della Provincia di Lecce con la Regione Puglia che vede proprio il Museo Castromediano, dedicato all’archeologia, ma da tempo aperto anche all’arte più moderna, al centro di un importante rilancio all’insegna della valorizzazione di percorsi artistici e culturali di alto rilievo come quello del maestro Pietro Guida significativo interprete della scultura contemporanea. Il progetto espositivo è accompagnato da un catalogo con testi dei due curatori, Lorenzo Madaro e Brizia Minerva, fotografie delle opere esposte nel museo, fotografie dell’allestimento, documentazione fotografica d’epoca proveniente dall’archivio dell’artista e apparati biografici.



La mostra, che avrà ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19.30 e la domenica fino alle ore 13.30. Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi direttamente al Museo Castromediano.