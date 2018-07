Scegli il logo della Valle d’Itria e guarda gli eventi in programma

MARTINA FRANCA - La Valle d’Itria si unisce sotto un logo comune da far scegliere al pubblico attraverso il progetto di un’unica rete turistica e la costruzione (ancora in corso) di un nuovo sito internet dedicato esclusivamente ai sei Comuni rientranti nella incantevole valle pugliese. Iniziative pensate per fornire tutte le informazioni necessarie per i turisti, mentre è già nata la pagina ufficiale Facebook “Valle d’Itria”.



Ed è proprio sulla pagina Valle d’Itria che è possibile votare i tre loghi selezionati, con un voto da 1 a 5. Sarà infatti il contest “Scegli Tu il Logo Valle d’Itria”, attivo sino al 31 luglio 2018, a sceglie il logo ufficiale della Valle d’Itria, scegliendo tra tre disegni: il primo raffigura 6 cerchi collegati fra loro con delle luci, che identificano i 6 Comuni della Valle d’Itria, nel secondo è raffigurato un fragno ed una strada di colore rosso che richiama il colore tipico della nostra terra, mentre nel terzo disegno è raffigurato un trullo visto dall’alto e 6 punti colorati che rappresentano le 6 città. Questi tre disegni, tra i tanti arrivati, meglio rappresentano l’autenticità e l’identificabilità del territorio e sono stati tutti realizzati dal grafico Donato Pasculli.





In attesa del sito web e del logo identificativo, il progetto Valle d’Itria, continua con il cartellone unico degli eventi turistici e la promozione del brand Valle d’Itria nelle diverse forme di marketing. Sino al 30 settembre sono tanti gli eventi in programma nei sei Comuni della Valle d’Itria: Martina Franca, Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Ostuni e Ceglie Messapica. Si tratta di una fase sperimentale con obiettivo principale quello di far crescere, sempre di più, il buon nome della Valle d’Itria, in ambito nazionale e internazionale, in modo tale da farlo diventare, presto, un vero e proprio brand.



a oggi, 23 luglio, sino a domani 24 luglio a Ceglie Messapica c’è il Festival del Cinema, sempre a Ceglie Messapica il 26 luglio musica d’oltre oceano con “Ceglie Jazz open Festival”, mentre a Cisternino si svolgerà “I cammini dell’acqua” per la Notte verde in largo Amati a partire dalle ore 18.3o ed a Locorotondo la rappresentazione teatrale “Il Tempo delle Cattedrali” in piazza Moro a partire dalle ore 20.30. Tra gli eventi in cartellone, sono da segnalare, anche ad Alberobello dal 19 al 26 agosto “Birra tra i Trulli” dalle ore 21 in piazza Opera Don Guanella, mentre a Locorotondo, nel centro storico, il 25 ed il 26 agosto si terrà il gemellaggio enogastronomico con il borgo di Orsara di Puglia, altro gemellaggio, con il borgo di Oriolo, è previsto per l’8 e 9 settembre, ad Ostuni il 15 ed il 16 agosto la sagra intitolata “Sagra dei vecchi tempi”. E poi mostre di arte contemporanea, un’altra dedicata alla famiglia Lagravinese nell’omonimo palazzo a Cisternino, e poi arazzi dipinti ad ago a Locorotondo, fotografie per scatti d’epoca e sulla storia del cabaret a Martina Franca.



L’intero programma è pubblicato sulla pagina Facebook “Valle d’Itria”. Gli Info-point turistici sono attivi per proporre laboratori, degustazioni, attività teatrale, ludiche e visite guidate.