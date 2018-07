La Valle d'Itria pronta ad accogliere turisti con attività gratuite

LOCOROTONDO - L'incantevole Valle d'Itria con trulli, ulivi e mandorli, muretti a secco, fichi d'india e tante altre specialità pugliesi, si fa 'vedere' attraverso una serie di attività di animazione on site, tutte gratuite.



L'iniziativa intitolata "IN Valle d'Itria” è stata messa a punto dagli Info-Point turistici dei Comuni di Locorotondo, Ceglie Messapica, Cisternino, Martina Franca ed Ostuni, pronti ad accogliere turisti provenienti da ogni parte.





Gli Info-Point turistici della Valle d'Itria, gestiti dalla Società Cooperativa Sistema Museo, hanno previsto per tutta l’estate, sino al prossimo 9 settembre 2018, attività gratuite in lingua italiana ed inglese, dal mercoledì alla domenica.



Per 60 o 90 minuti si potrà, ad esempio, effettuare visite guidate e degustazioni di vino a Locorotondo, dalle ore 19, ogni domenica, e ad agosto anche i lunedì 6, 13 e 20, oppure imparare a ballare la pizzica ad Ostuni (ogni mercoledì dalle ore 19.30 con “Suoni dalla Pizzica”, o ancora effettuare una visita guidata, tra Barocco e capocollo, bellezze e specialità di Martina Franca (tutti i giovedì e, ad agosto pure i martedì, ed il 4 settembre dalle ore 18). Ogni venerdì dalle ore 19, l’appuntamento è invece a Cisternino con i “Sapori del Borgo” e la partecipazione al laboratorio del gusto con esperti di olio di oliva, mentre tutti i sabati e le domeniche, a Ceglie Messapica doppio appuntamento (alle ore 18.30 ed alle 19.45) con attività gastronomica e multimediale sul biscotto cegliese.



Le attività rientrano nel progetto di qualificazione e potenziamento degli Info-Point turistici aderenti alla Rete Regionale di Pugliapromozione, di cui i Comuni coinvolti risultano beneficiari, nell’ambito del POR Puglia Fesr-Fse 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali". Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. E' possibile prenotare tutte le attività direttamente sula piattaforma Puglia to live