Serata a 'otto corde' con la chitarra del grande Livio Gianola

MOLFETTA - Una serata dedicata al flamenco ed in particolare alla chitarra flamenca, ad otto corde, con il grande maestro Livio Gianola, si svolgerà il 26 luglio a Molfetta nel Chiostro di San Domenico, per un Sant'Anna molto particolare.



“Aspettando Vento Flamenco con Livio Gianola” è un evento concerto che rilancia, attraverso la prestigiosa presenza di uno dei chitarristi di fama mondiale, il Festival Internazionale “Vento Flamenco”, in programma prossimamente a Molfetta. Un progetto permanente che vuole mettere in contatto le personalità artistiche internazionali con gli artisti locali, creando sinergie.





Livio Gianola è un chitarrista italiano di fama mondiale, considerato dalla critica internazionale il maestro della chitarra ad otto corde. È molto conosciuto nella madre patria del Flamenco, la Spagna, e anche nel Nord Europa, dove si è esibito nelle più importanti sale da concerto. Dotato di una tecnica portentosa che l'ha portato a sviluppare uno stile personalissimo, elogiato dai più grandi maestri del flamenco, Paco de Lucia ed Antonio Canales, tanto per citarne alcuni, Gianola ha creato un genere musicale che spazia dal flamenco alla musica classica, ma nei suoi temi e nelle sue melodie non mancano strizzatine d’occhio e riferimenti alla world music. Ha partecipato come solista e con varie formazioni a diverse manifestazioni di caratura mondiale, tra le quali il Forum dei popoli di Barcellona, la Bienal de Flamenco di Siviglia, all'Energa Sopot Classic di Sopot in Polonia, l'Akustiske Landskap in Norvegia, lUluslararasi Flamenko Ankara Festivali di Ankara, il Carpi Guitar International di Carpi, inoltre l’Esztergom International Guitar Festivalin Ungheria. Due le partecipazioni al Festival di Sanremo, con Toto Cutugno (“Voglio andare a vivere in campagna”) e Fabio Concato (“Oltre il giardino"). Livio Gianola è apparso in diverse trasmissioni televisive per la Rai, per la RTSI (Svizzera), per la TVE (Spagna) e per la VPRO (Olanda). Quattro gli album al suo attivo: “Sombra”, “Bohemio”, “Otro sitìo”, “Solo a ponente”.



“Aspettando Vento Flamenco con Livio Gianola”, con la direzione artistica di Daniela Mezzina, rientra nel cartellone estivo del Comune di Molfetta e si terrà il 26 luglio, ore 21 nel Chiostro di San Domenico. (Prevendita allo Iat di Molfetta, in via Piazza telefono 329.9850991 – ticket spettacolo 6 euro).